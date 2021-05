Dojde nám to až později, komentují obrovský úspěch Bulánků jejich autoři

Požadovaný půl milion korun na pokračování kultovních Bulánků (viz náš článek) se vybral během necelých dvou hodin, to byl však teprve začátek. Proud peněz od fanoušků se po splnění kampaně nejen nezastavil, ale naopak zesílil. V době rozhovoru částka přesáhla dva miliony, nic nenasvědčuje tomu, že by měl v nejbližší době přestat.

Autoři hry z týmu SleepTeam jsou v jednom kole a svému úspěchu se stále zdráhají uvěřit. I v tom zmatku si ale našli čas odpovědět nám na pár otázek.

Máte na svědomí dvě kultovní značky (Bulánci, Polda), kterým se v popularitě u nás dokáže vyrovnat snad jen Mafia. Přesto jste zůstali pro veřejnost prakticky neviditelní. Kdo vůbec jste a co jste dělali v posledních letech?

Veřejnost nezná nás, ale možná zná některé naše projekty. Založili jsme ocenění Česká hra roku. Je to udílení cen vývojářům za nejlepší herní tituly, máme za sebou už desátý ročník. Podíleli jsme se na organizaci různých herních akcí, jako je každoroční mezinárodní konference GDS nebo herní festivaly na Anifilmu v Třeboni. Byli jsme u zrodu komunitní organizace České hry i založení Asociace českých herních vývojářů. Projektů je hodně, uplynulých 15 let jsme se pohybovali převážně v neziskovém sektoru.

Co se týká naší „neviditelnosti“, tak určitou roli hraje fakt, že prostě nejsme rádi viditelní. Vždycky jsme byli raději, když bylo v centru pozornosti spíš naše dílo než my. Kéž by to tak mohlo zůstat.

Náš nedávný článek o Buláncích vzbudil obrovský ohlas, když jste omylem ze svých stránek odstranili odkaz na stažení hry, okamžitě se fanoušci ozvali. Čím si vysvětlujete, že má hra i takřka dvacet let od vydání stále takové jméno?

To je přece jasné, každý z nás v noci usíná s uchem na polštáři, mají celou noc na to, aby nám něco podprahově vnutili. Pokud se rozhodneme tenhle fakt ignorovat, tak ostatních důvodů může být několik. To, že je hra malá, nemusí se instalovat a běží téměř na každém počítači, určitě pomohlo při jejím šíření. To, že jsme do rolí hrdinů zvolili něco tak neškodného, jako jsou polštáře, a vytvořili kolem nich celou mytologii, umožnilo, aby byli Bulánci jasně rozpoznatelní a hráči se s nimi mohli lépe sžít. Hra je navíc tak jednoduchá, že si ji zvládne zahrát opravdu každý, a tak přehledná, že baví i přihlížející. Proč ale přežila 20 let, to už bude spíš otázka pro odborníky na paranormální jevy.

Každopádně popularitu se vám podařilo dokonale využít, půl dne od začátku crowdfundingové kampaně (odkaz) jste vybrali už dva miliony, do jejího konce přitom zbývá prakticky měsíc. Jaké jsou vaše aktuální pocity?

Zatím jsme to nestihli vůbec vstřebat, nebyl čas. Nestíháme reagovat na všechny zprávy a maily, které k nám teď proudí. Také jsme nečekali, že většina odměn zmizí během 24 hodin, takže řešíme nové. Dojde nám to všechno asi později.

Teď to už vypadá směšně, ale měli jste plán pro případ, že se snad tato částka vybrat nepodaří?

Ano, brigádu v supermarketu.

Pojďme na chvilku k Poldovi. Hra zaznamenala ve své době obrovský úspěch, přesto jste na jejím pokračování odmítli pracovat a sérii nechali v rukou jiných. Proč?

Nejsme moc zastánci pokračování, většinou to první díl nepřekoná a celkový dojem se rozdrobí. Taky už jsme v té době pracovali na Buláncích. Původně jsme nechtěli, aby distributor vyvíjel další díly Poldy sám, ale nakonec jsme mu práva dali a od dalších dílů se distancovali.

Příspívající v crowdfundingové kampani mohou získat třeba tematický dort. Fanoušci ale chtějí polštáře.

Co říkáte na aktuální stav série Polda a chystaný sedmý díl? Není vám trochu líto, že hra důstojně nezestárla se svým publikem a pro mnoho lidí (nebudu nic zastírat, sám k nim patřím) je symbolem nevkusu, v podstatě videoherním ekvivalentem Kameňáku?

Přesto, že na vývoj a vydání prvního dílu rádi vzpomínáme, je pro nás Polda dávno historií a líto nám to není. Současným autorům sedmičky držíme palce. Jak nedávno ukázal jejich výrazný úspěch v crowdfundingové kampani, série Polda nemá rozhodně o fanoušky nouzi.

Vaše hry byly v dobrém smyslu ryze české. Myslíte si, že se dá ještě dnes úspěch postavit jen na lokální scéně?

Domácí publikum pro nás vždy bylo důležité, a proto jsme hry směřovali primárně na něj. Aby se ale vývoj her v dnešní době zaplatil, je nutné počítat s globálním trhem. Nejde o to se mu beze zbytku přizpůsobit, pokud si hra zachová svou národní osobitost, může to pro cizince působit exoticky a zajímavě.

Jedním ze zásadních faktorů úspěchu Bulánků bylo bezesporu i to, že byli k dispozici zdarma, což v případě druhého dílu nebude platit. Je v případě malého studia jako je vaše, vůbec možné postavit ekonomiku hry jen na mikrotransakcích?

Mikrotransakce fungují, ale touhle cestou bychom šli neradi. Preferujeme, když hráč předem ví, kolik zaplatí a co za to dostane.

A na závěr zásadní otázka. Neplánujete přeci jen vyrobit i polštáře s motivy hry, jak po vás fanoušci v diskusích nyní požadují?

Původně jsme to měli v plánu až s vydáním hry. Kampaň ale poběží ještě dalších 29 dní a musíme hráčům něco dalšího nabídnout, takže o tom vážně uvažujeme.