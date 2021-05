Twitch plní streamerky v bikinách. Stránka pro hráče vypadá jako Pornhub

Streamovací služba Twitch už dávno není jen o sdílení společných zážitků z hraní videoher. I když tzv. lets playe stále tvoří většinu obsahu, dlouhodobě nejpopulárnější kategorií je obecný pokec (Just Chatting). Klíčovou cílovou skupinou Twitche jsou mladí lidé, kterým tato platforma v podstatě nahradila klasické televizní vysílání. Z tohoto důvodu jsou na stránce uplatňována poměrně přísná pravidla pro zobrazování kontroverzního obsahu, za jejichž přílišné puritánství byla v minulosti silně kritizována (viz náš článek).

Streamerky si přímo na kůži píší odkazy na stránky, kde můžete za poplatek vidět to, co plavky skrývají.

Logika provozovatelů Twitche je na první pohled jasná – obsah by chtěli regulovat co nejméně a svým hvězdám dát co nejširší pole působnosti, zároveň by ovšem rádi zůstali místem, kam rodiče mohou vpustit své potomky, aniž by se museli bát, že se stanou svědky něčeho nepřístojného. Jenže na internetu si samozřejmě sex vždy dokáže najít cestu...

Poté, co došlo k upřesnění podmínek, kdy a jakým způsobem si umělci zabývající se kreslením po lidských tělech (body art) musí přelepovat bradavky, objevily šikovné streamerky další skulinku ve výkladu, která jim umožní prezentovat své dekolty do celého světa. V pravidlech se totiž píše, že pokud se streamuje od vody, mohou mít jeho aktéři na sobě jen plavky. Jedinou podmínkou je, aby byly neprůhledné a nebyly tedy vidět genitálie.

Tzv. hot tub streamers už se dočkali spousty parodií.

Autoři při psaní tohoto pravidla zřejmě měli před očima záběry z pláží, kdy krásná děvčata hrají volejbal nebo třeba staví hrady z písku. Mnohé slečny si ovšem toto pravidlo vyložily po svém a tak si ve svých pokojíčcích nafoukly dětské bazénky a oděné pouze do několika málo provázků dávají nepokrytě najevo své vnady. Jako by to snad nestačilo, malují si přímo na těla odkazy na své profily na stránkách Patren nebo OnlyFans, kde za finanční příspěvek ukazují svým fanouškům i to málo, co na Twitchi ještě zůstává skryto.

Momo-san「VTuber」 @ProjektMomo the absolute state of the twitch meta https://t.co/QTfWQj7sQn oblíbit odpovědět

Móda streamování v plavkách se rychle rozšířila a tak jsme se rychle dostali do poměrně absurdní situace, kdy po rozkliknutí kategorie Just Chatting vypadal Twitch spíš jako PornHub. Každý se samozřejmě dušuje, že na takovýto obsah nekouká, přesto „Hot Tube Streamers“ dominovali statistikám sledovanosti. Samozřejmě k velké nelibosti klasických herních streamerů, k situaci se kriticky vyjádřili i české „hvězdy“ jako Agraelus nebo CzechCloud. Zástupce Twitche, vystupující na internetu pod přezdívkou DJWheat, ovšem oficiálně potvrdil, že k žádnému porušování pravidel nedochází a tak prsaté holky, které za určitou částku „subů“ slibují (mimo kameru) převléknout bikiny, na Twitchi zůstávají. Byť byly alespoň na titulní stránce upozaděny.

Dřív než se budete pohoršovat nad tím, jak je dnešní mladá generace zkažená, rád bych připomněl seriál Pobřežní hlídka, na kterém vyrůstala moje generace. Vysílal se přesně tak, aby ho člověk stíhal po příchodu ze školy, hodinu v něm poskakovaly holky v bikinách a z domácího videa Pamely Andersonové udělal světový hit.