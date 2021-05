RECENZE: Na skok do Irska. Kdo chtěl víc Valhally, dočkal se

Bavila vás Valhalla? Nestačilo vám zhruba sto hodin nutných na prozkoumání každého zákoutí herního světa a chtěli byste víc? Pak vás potěší, že dorazil přídavek Wrath of the Druids, kde prozkoumáte středověké Irsko a s ním spjaté historické postavy, tajemný kult a proniknete i do odvětví obchodování se zbytkem světa.

Hned na úvod se sluší přiznat, že Ubisoft zkrátka vsadil na metodu „víc toho samého“. A to je v zásadě dobře, protože přesně tak má správná expanze herního obsahu vypadat. Je tu nová mapa, kus příběhu, vedlejší mise, nové kláštery k rabování, budovy k stavění, schopnosti, zbroje a zbraně k získání. Stačí to? Ano, celkem bohatě.

A naopak je tu i opačná strana mince. To, co se nám na hlavní hře nelíbilo, až na odladění podstatné části bugů, je tu stále. Otravný obchod s mikrotransakcemi, stále chybějící čeština, sem tam nějaký grafický glitch, i to je esence Valhally, která se připomene v prvním DLC. To je ve zkratce v podstatě vše, co bychom chtěli potenciálním zájemcům sdělit. Ale jestli přeci jen chcete vědět víc...

Výlet do Irska

Na hraní přídavku není nutné mít splněnou základní hru, je to v podstatě taková hodně obsáhlá vedlejší mise, která vás odveze na úplně novou mapu. Něco takového koneckonců najdete i v samotné základní hře v podobě (a teď se omlouvám za malý spoiler) malého kousku Severní Ameriky.

Do Irska vás odveze nový kontakt vašeho asasínského společníka Hythama a hned po příjezdu začne příběhová linka pěkně košatět. Vedle celkem obvyklého podmaňování nových krajin a upevňování vlivu (tehdy ještě jen větší osady) Dublinu se samotným králem Irska musíte rozluštit záhadu kultu Children of Danu a navíc se starat o obchodování, což je v podstatě hlavním novým prvkem v tomto rozšíření.

Hlavní mise jsou prakticky stejné jako ty, které známe z Valhally. Je v nich jak dobývání hradů, tak jednoduché poslíčkovské úkoly, infiltrace v nepřátelském území, sledování cílů, boj s bossy... No však to znáte. A odkrývání kultistů je opět řešeno stromem s jednotlivými vazbami mezi kultisty, které musíte postupně odhalovat, až se dozvíte, kdo za tím vším stojí. Také v zásadě nic nového.

Novinkou jsou na mapě Irska rozseté obchodní stanice, které musíte nejdříve získat (ať už pobitím nepřátel, nalezením klíčového předmětu, nebo rozluštěním hádanky), aby vám začaly v herním čase generovat suroviny, za které si pak v Dublinu nakupujete novou výbavu a různá kosmetická vylepšení pro loď či vesnici. Každou stanici navíc můžete vylepšovat až třemi stavbami, které posílí generování předmětů. Budovy stavíte stejně jako v hlavní hře za suroviny, které primárně vypleníte z klášterů.

Drobnější novinkou jsou mise spjaté s těmito obchodními stanicemi, které vás dále odměňují předměty ke směně. Ty zpravidla obsahují nová bonusová pravidla (není nutné je ke splnění mise dodržet), jako například „nebuďte odhaleni“, nebo „nikoho nezabijte“ a podobně.

Občas tato pravidla však působí trochu kontraproduktivně. Třeba jsem měl za úkol ukrást předmět z kempu kultistů a nebýt při tom spatřen ani nikoho nezabít. Jenže v kempu se zároveň nacházela i klíčová postava kultu Children of Danu, kterou bylo třeba zabít, abych získal nápovědu v hledání dalších členů. No a tak jsem se nejdřív kempem proplížil a ukradl potřebnou věc, pak opustil kemp aby se mise označila jako splněná a následně jsem se musel vrátit a kultisty pobít.

Vizuální paráda

Samotné hře se jinak nedá upřít nádherná vizuální stránka, která se samozřejmě povedla i v novém prostředí. Opět vás to (stejně jako mne) bude často svádět k zapínání fotorežimu. Mapa Irska je propracovaná a rozhodně ne malá, obsahuje tři plnohodnotné regiony plus jedno město, jaké známe z hlavní hry.

Ubisoft si od vydání Valhally na PC dal záležet s optimalizací nároků na grafiku. Koncem roku jsem hru testoval jak na průměrné herní grafice AMD RX 580, kde hra horko těžko držela při středních až vyšších detailech 60 snímků za sekundu v rozlišení Full HD, tak na výkonné RTX 3080, která zvládala QHD rozlišení a maximální detaily asi 90 snímků za sekundu. Nyní hra i se slabší RX 580 zvládne fungovat na střední detaily okolo 60 snímků za sekundu i v QHD rozlišení.

I přes solidní optimalizaci však i v DLC budete narážet místy na nějaký grafický glitch, zaseknutou postavičku v textuře a podobně. Není to ovšem žádná hrůza, subjektivně mi Valhalla těsně po vydání přišla po stránce bugů o dost horší.



První přídavek k Valhalle odehrajete rychlým tempem za zhruba 8 až 10 hodin, pokud budete chtít splnit všechny vedlejší úkoly a „vyčistit“ mapu od všech ukazatelů na různé odměny a vedlejší mise, počítejte alespoň s 15 hodinami. To je na přídavek pořádná porce zábavy.

K DLC obsahu se v tuto chvíli dá dostat pouze zakoupením celého season passu za 40 eur (asi 1 000 korun). V ceně máte jak bonusovou misi do hlavní hry, tak aktuálně vydané DLC z Irska a připravované druhé DLC, které nás zavede do obléhání středověké Paříže. To by mělo vyjít na konci léta.