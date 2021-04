Pět nejočekávanějších her, které vycházejí v květnu

1. Resident Evil Village

Na čem: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Stadia

Kdy: 7. května

Horor Resident Evil Village se odehrává několik let po událostech z Resident Evil 7 (číst recenzi). Hlavním hrdinou je opět Ethan Winters, který tentokrát v jakési podivné vesnici někde v Evropě pátrá po svojí dceři Rosemary. Na své cestě narazí na nepřehlédnutelnou upíří dámu lady Dimitrescu, jejíž dcery se mohou proměnit v roje hmyzu. A i podle nedávného dema to opět vypadá na velkou parádu.

2. Subnautica: Below Zero

Na čem: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Mac

Kdy: 14. května

V survival dobrodružství Subnautica: Below Zero se ponoříme do ledových vod na mimozemské planetě. Novinka se odehrává dva roky po původní hře a na hráče opět čeká podmořský průzkum, sbírání materiálů, výroba a stavění základny. V nových suchozemských částech je třeba poprat se s nepříznivým počasím, a vyhnout se tak například podchlazení. Hra už je v předběžném přístupu dostupná na Steamu i Epicu, k plnému vydání dojde 14. května i na ostatních platformách. Cenega hru opatří českými titulky formou aktualizace v den vydání, a to na všech systémech.

3. Biomutant

Na čem: PC, PlayStation 4, Xbox One

Kdy: 25. května

Biomutant je „postapokalyptická RPG pohádka s otevřeným světem a soubojovým systémem ve stylu bojových umění, který umožňuje kombinovat boj zblízka, střelbu a mutantské schopnosti“. To zní dobře, ne? Kromě toho hra vypadá opravdu pěkně, takže doufáme, že několikaletý vývoj nepřijde vniveč.

4. Hood: Outlaws & Legends

Na čem: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

Kdy: 10. května

Další zpracování legendy o zbojníkovi Robinu Hoodovi přichází ve formě multiplayerová akce. Hráči se rozdělí na dva týmy po čtyřech a snaží se proniknout do pevnosti s pokladem. Loupež má tři fáze: v první je třeba nepozorovaně sebrat šerifovi klíč. Pak je třeba podle nápověd lokalizovat trezor a nakonec poklad dopravit na místo extrakce. Umístění trezoru bude pokaždé jiné a tvůrci hovoří i o proměnlivých vzorcích chování počítačem ovládaných hlídek. Samozřejmostí jsou i různé postavy s odlišnými schopnostmi. Jediné, čeho se obáváme, jsou idiotští spoluhráči. A ne, neříkejte nám, abychom hráli s kamarády. Žádné nemáme.

5. Days Gone na PC

Na čem: PC

Kdy: 18. května

Days Gone (číst recenzi na Bonuswebu) nemá tak zvučné jméno jako třeba God of War či The Last of Us, což je škoda, protože je to parádní motorkářská akce v postapokalyptickém světě. Hlavním hrdinou je motorkář Deacon St. John, který se nevyrovnal se ztrátou své milované ženy Sarah. Potlouká se tak světem jako námezdní lovec odměn.

Days Gone vyšel na PlayStation 4 trochu zabugovaný a potrápil majitele základního modelu, tvůrci ovšem na hře pořádně zamakali a většinu problémů opravili. Na PC si půjde pohrát s nastavením grafiky, ať už půjde o zvýšenou úroveň detailů či lepší vykreslovací vzdálenosti.

V květnu dále vychází

Famicom Detective Club - The Girl Who Stands Behind