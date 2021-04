Podívejte se na srovnání detailů staré a vylepšené verze Mass Effectu

Vypadá to, že si je vydavatelství Electronic Arts plně vědomé nehynoucí obliby kultovní značky a přípravu vylepšené edice neodbylo. Naopak, předvedená série porovnávacích záběrů působí, že už bychom místo o remasteru mohli začít mluvit o remaku. Alespoň co se týče prvního dílu, který dostal takovou péči, že se neztratí ani vedle moderních her.



Autoři nejen podle očekávání vylepšili všechny textury až do rozlišení 4K, dokonce i upravili 3D modely a navrch přidali všechny moderní efekty, u nichž laické publikum nejspíše ani neví, co vlastně znamenají.

Důležité je, že všechny ty ambientní okluze, volumetrické a částicové efekty, vylepšený rendering materiálů, přepracované shadery a další novinky přinášejí na první pohled viditelný nárůst kvality výsledného zobrazení. Pokud se to bude rozumně hýbat i na obyčejných strojích (a že by na základě zveřejněných hardwarových požadavků mělo), budou muset být spokojeni i ti nejvíce konzervativní fanoušci.

Mass Effect: Legendary Edition vychází 14. května na PC, xboxech i playstationech.