Remaster Mass Effectu myslí i na masochisty. Mako půjde ovládat i postaru

Když jsem v jednom ze svých článků o Mass Effectu označil planetární vozítko Mako z prvního dílu série za prakticky neovladatelné, ozvalo se v diskusi několik čtenářů, že to není pravda.

Popravdě jsem měl za to, že jde jen o vtipálky, dobový tisk totiž tuto část hry zcela rozcupoval, například Game Reporter jízdní model přirovnal k sanitce, které má místo kol nafukovací balony. Kompletně přepracované ovládání proto má být vedle grafiky největší změnou k lepšímu chystané vylepšené verze Legendary Edition.



Nostalgie dokáže divy, ale ani ona neudělá z jízdy Makem zábavnou minihru.

Teď se však ukazuje, že nešlo o vtip a podobně smýšlejících podivínů se po světě najde víc. Dokonce tolik, že se na ně autoři remasteru rozhodli brát ohledy.

„Pro ty hráče, kteří mají rádi bolest, jsme ponechali možnost zůstat u původního ovládání,“ řekl magazínu PC Gamer návrhář Kevin Meek.

Osobně tuto možnost příliš nedoporučuje: „Srovnání aktuálního ovládání Maka s tím původním je jako den a noc. Nechci rozmlátit klávesnici a myš pokaždé, když narazím na nepřátele nebo vysokou horu.“ Docela by mě zajímaly statistiky, kolik lidí k tomuto masochistickému kroku přistoupí. Možná by mohli uspořádat osobní setkání, nejspíš by se v hospodě i vešli k jednomu stolu.

Mass Effect: Legendary Edition vychází 14. května na PC, xboxech i playstationech.