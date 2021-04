Změn v remasterovaném Mass Effectu bude nejspíše více, než se čekalo

Do vydání netrpělivě očekávaného remasteru Mass Effectu zbývá už jen něco málo přes měsíc a vývojáři hry v blogovém příspěvku konečně pořádně objasnili, jak moc se novinka bude lišit oproti originálu.

Soubojový systém prvního dílu byl významně přepracován.

Nejvíce změn celkem logicky zaznamená nejstarší první díl, který vyšel už v roce 2007. Kromě významného grafického vylepšení se autoři nebáli sáhnout ani přímo do herních mechanismů a zásadním způsobem překopali soubojový systém.

Ten byl tehdy navržen s ohledem na fanoušky tradičních RPG a z notné části se opíral o náhodu, ne úplně nepodobnou klasickému házení kostkami. To ovšem občas vedlo k absurdním situacím, kdy se postavy míjely i v jasných situacích, případně dokázaly ustát i ránu z brokovnice do hlavy. Druhý a třetí díl už oproti tomu byly celkem regulérní střílečky, čemuž se teď chtějí autoři co nejvíce přiblížit.

Zbraně už tedy nebudou mít takový rozptyl, přibila možnost tzv. „headshotů“, krytí za překážkami, rozdávání příkazů svým spolubojovníkům nebo se například zrychlila doba dobíjení. Všechny tyto zásahy ovšem trochu rozhodily vybalancování hry, a tak se muselo následně změnit i množství získávaných zkušeností, rychlost vylepšování hráčovy postavy či třeba rozmístění krytů na jednotlivých bojištích.

Jízda vesmírným vozítkem byla tou nejméně zábavnou částí Mass Effectu.

Sice to není v poměrně obsáhlém příspěvku explicitně napsáno, ale výsledkem bude podle všeho výrazné zjednodušení, nebo chcete-li zpřístupnění hry dnešním hráčům. Což tedy nemusí být vyloženě špatně, viz třeba kompletní přepracování jízdního modelu vozítka Mako, které bylo v originálu vyloženým opruzem.

Vývojáři zároveň konečně odpověděli na otázku, jak bude vypadat konec třetího dílu. Pro dosažení nejlepšího rozuzlení příběhu totiž bylo původně nutné strávit nějaký čas i v muliplayerovém režimu, který už ovšem v remasterované edici nebude zahrnutý. Vyřešeno je to tak, že „kvalita“ konce je navázána na úspěšné plnění nepovinných misí z předešlých dílů.

Pokud tedy budete sérií postupovat chronologicky a svoji postavu mezi díly poctivě přenášet, nemělo by vám nic utéct. A ještě než se zeptáte, tak ano, tolik kritizovaná závěrečná animace je v remasteru rovnou nahrazena její prodlouženou verzi, kterou si fanoušci vydupali po vydání hry.



Mass Effect: Legendary Edition vychází 14. Května na PC, xboxech i PlayStationech.