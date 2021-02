Remaster Mass Effectu vyžaduje 120 GB na disku, ale jinak náročný není

Původní Mass Effect vyšel v roce 2008, kdy počítačům ještě vládly Windows XP a k jeho plynulému běhu stačil 1 GB RAM a grafická karta alespoň úrovně GeForce 6800.

Tehdy to nebyly nijak přehnané požadavky, a to samé naštěstí platí i pro chystanou remasterovanou verzi, které se dočkáme již během května (viz náš článek). Jediným nadstandardním požadavkem je 120 GB místa na disku, což by bylo dost i na novinku pro nové generace konzolí. Je z toho tedy patrné, že bude nutné celou trilogii nainstalovat najednou, nikoli jen díl po díle. Jinak jsou však požadavky na dnešní dobu spíš nižší.

Posuďte sami:

Minimální konfigurace:

CPU: Intel Core i5 3570 nebo AMD FX-8350

RAM: 8 GB

GPU: NVIDIA GTX 760, AMD Radeon 7970 / R9280X

GPU RAM: 2 GB

Doporučená konfigurace pak vypadá takto:

CPU: Intel Core i7-7700 nebo AMD Ryzen 7 3700X

RAM: 16 GB

GPU: NVIDIA GTX 1070, AMD Radeon Vega 56

GPU RAM: 4 GB

Pokud vás zajímá srovnání původní a nové verze, dal si fanoušek s přezdívkou Cycu1 tu práci a všechny záběry z nového traileru srovnal s původní hrou. Na video se můžete podívat níže: