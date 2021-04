Prokletá vesnice odkrývá své hrůzy. Z Resident Evil Village jsme nadšení

Na třicet minut omezená demoverze, kterou si bylo možné zahrát během večera a noci z neděle na pondělí, toho ukázala mnohem víc než předchozí Maiden. V ní chyběl boj i tvorba předmětů. Nyní už máme skutečně dobrou představu o tom, jak se bude Resident Evil Village hrát i jak bude vypadat.

Hratelná ukázka představila vesnici rozléhající se pod středověkým hradem Dimitrescu, po níž je osmý díl pojmenován. Nechyběl ani přilehlý hřbitov. Atmosféra by se v této dědině dala krájet.

Po setkání se strašidelnou paní připomínající bosorku nás čekal průzkum hodně stylových lokací. Vesnice je odlehlá a prastará. Obydlí jsou rozpadlá a v zasněženém zimním počasí, které jsme viděli, v nich nemůže být místním příliš teplo. Víc než chlad jim ale dělají starosti monstra, která je začala terorizovat.

Vlkodlaci jsou nebezpeční nepřátelé

Setkali jsme se s nimi i my. Nejde o nikoho jiného než o tvůrci avizované vlkodlaky, ze kterých jde skutečně strach. Lykané, jak se jim ve hře říká, stejně jako ve filmové sérii Underworld, jsou hbití a nebezpeční. Utkali jsme se s nimi v poli, kde nebyli moc dobře vidět, a šlo o dramatická setkání, ze kterých jsme vyšli jen taktak živí.

Jak je to s demoverzemi? Druhá hratelná demoverze zaměřující se na hrad Dimitrescu bude pro majitele konzolí PlayStation 5 a PlayStation 4 dostupná od neděle 25. dubna 19 hodin do pondělí 26. dubna 3 hodin ráno. I toto demo bude omezené na 30 minut. 2. května se od dvou ráno dočkají také vlastníci ostatních platforem. Vydat se budou moci do vesnice i hradu. Toto demo bude omezené na 60 minut a dostupné bude po dobu 24 hodin. 7. května pak vychází plná hra.

Resident Evil Village nebude jednoznačně pouhou střílečkou. Je to především horor, což nám hratelné demo jasně ukázalo. Boj je hlavně taktický. Je zapotřebí mířit přesně a využívat i obrany před ataky zrůd. Pokud jste hráli Resident Evil 7: Biohazard, přibližně víte, která bije. Demoverze ukázala i hlavolamy, které jsou tolik typické pro celou sérii. I tentokrát bude zapotřebí sbírat předměty, prohlížet je, kombinovat a řešit spoustu hádanek. Už teď se na ně těšíme.

Sbírat budete i další věci, které poslouží k tvorbě předmětů – například střelný prach pomůže k sestrojení munice, byliny pak k produkci ozdravného lektvaru. Starý dobrý inventář rozdělený na políčka ani tentokrát díkybohu nechybí. I když jsme si okusili boj i tvorbu předmětů, hratelná demoverze byla přece jenom nejvíc zaměřena na odhalení příběhu.

Setkali jsme se s řadou vesničanů, které potkal temný osud. Tyto postavy jsou až překvapivě dobře a realisticky zpracované. Hráč jim věří, že nikdy neopustili svou rodnou vísku a že mají z příšer strach. Hlavního hrdinu Ethana Winterse nazývají člověkem zvenčí a někteří se ho kvůli tomu straní. I když nás nakonec rozuzlení sedmičky zklamalo, očekáváme, že bude příběh Resident Evil Village jedním z jeho největších taháků.

Grafika prokoukla

Co se technické stránky na PlayStationu 5 týče, líbí se nám hra čím dál tím víc. Grafika prokoukla a v druhém demu je hezčí než v Maiden. Možná je to ale tím, že ukazuje zajímavější prostředí. Sice to není vyloženě next-gen, ale pěkná podívaná ano. Prostředí je hodně detailní. Jen počkejte, až se dostanete do chalup vesničanů a uvidíte, kolik serepetiček v nich skrývají. I modely postav vypadají dobře a viditelnost je maximální.

Z částicových efektů chceme vyzdvihnout oheň, který se děsivě i nádherně šíří kolem. To vše s podporou ray-tracingu. Strašidelnou krásu lze navíc zaznamenat pomocí foto režimu, který si bylo možné vyzkoušet. Zamrzela nás ale slabá podpora ovladače DualSense, i když si myslíme, že šlo pouze o neduh demoverze a plná hra na tom bude lépe.

Resident Evil Village

Žádné významné vibrace gamepadu díky haptické odezvě jsme nezaznamenali. DualSense pouze barevně svítil podle toho, jak jsme na tom byli se zdravím. Celkově jsou ale naše dojmy z hraní nadšené a očekávání vysoká. I když nejspíš nepůjde o žádnou revoluci v žánru, bude se jednat s největší pravděpodobností o skvělého zástupce survival hororů. Sem s ním!

Verdikt: Druhá hratelná demoverze Resident Evil Village nás dokonale navnadila. Očekáváme jeden z nejlepších survival hororů a povedené pokračování kultovní série.

Index očekávání: 90 %