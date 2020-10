Dražší hry, nebo více reklamy? Take Two si vybralo oboje

Vydavatelství Take Two bylo prvním, které oficiálně přiznalo, že si za hry pro nastupující generaci konzolí bude účtovat více než za ty, které fungují na konzolích stávajících. Pokud si tak letošní basketbalovou NBA 2K21 budete chtít zahrát na PlayStation 5 a Xbox Series X, musíte zaplatit o deset dolarů (cca 250 Kč) více, než jste byli dosud zvyklí.

Ne snad, že bychom z toho tedy měli nějakou extra radost, ale vzhledem ke strmě rostoucím nákladům na vývoj tento trend dokážeme pochopit (více viz náš článek). Zarážející je ovšem fakt, že ani toto výrazné zdražení (pro Evropany by mělo jít až o 34 %) Take Two nestačí a stále experimentují se zaváděním dodatečné in-game reklamy. Server Stevivor si jako první povšiml, že po aplikaci nejnovějšího updatu se během nahrávací obrazovky zápasu zobrazuje reklama. A co hůř, je nepřeskočitelná, takže i majitelé rychlých SSD disků ji musí povinně dokoukat do konce, než se vůbec dostanou do samotné hry.

Že z toho fanoušci nemají radost, je celkem očekávatelné, ostatně není to tak dávno, co s podobným pokusem pohořeli Electronic Arts (psali jsme tady). Take Two si ale trvají na svém, ostatně stejným způsobem už oblažovali hráče v předchozích dvou ročnících.

V tuto chvíli je hra v prodeji jen na stávající generaci konzolí, jelikož má ale graficky výrazně hezčí next gen verze stejné jádro, dá se předpokládat, že se reklamy budou přehrávat i tam. Anebo budou Take Two prodávat možnost dokoupit si speciální patch, který reklamy odstraní i z aktuální verze? Ani jedna z možností není pro hráče výhodná.