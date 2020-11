Hry významně zdražily, vydavatelům to však nestačí

Po dlouhých letech stagnace se letos pohnula cenová hladina u nových her. A ne zrovna o zanedbatelnou částku, pro Evropany v některých případech dokonce o 34 % (viz náš článek).

„Nabízíme zážitky té největší kvality...

Kdo by však čekal, že po takovémto skokovém nárůstu budou vydavatelé spokojeni a konečně se vrhnou do vývoje bez kompromisů, je na těžkém omylu.



„Nabízíme zážitky té největší kvality a účtujeme si za ně mnohem méně, než si myslíme, že je jejich hodnota pro zákazníky,“ řekl CEO vydavatelství Take-Two během posledního hovoru s investory (via PC Gamer).

Těžko říct, jestli těmi zážitky největší kvality myslel reklamami prolezlé NBA 2K21 (viz náš článek), nebo nehratelně zabudované WWE 2K20 (viz náš článek), ale sdělení je jasné: důraz na mikrotransakce ve všech jejich hrách rozhodně neopadne.

... a účtujeme si za ně mnohem méně, než si myslíme, že je jejich hodnota pro zákazníky.“

A co hůř, v tomto přístupu nezůstává osamocen, že by cenová hladina za výrobně drahé novinky měla být ještě vyšší, se domnívali i mnozí lidé ze Sony.

Podle magazínu Bloomberg zvažovali, že nové hry pro PS5 by měly být zdraženy ještě více než o zhruba 20 eur, jak je tomu nyní. Naštěstí k tomu nedošlo, nikde však není řečeno, že se tak ještě v průběhu příštích let nestane.

Uvidíme, co na tyto změny řekne volná ruka trhu. Zatím to vypadá, že hráčům to tolik nevadí a o nové konzole je obrovský zájem daleko převyšující nabídku.