Podívejte se, jak bude vypadat next gen verze NBA 2K21

Na to, že už je vydání nových konzolí prakticky za rohem, jsme stále neviděli moc věcí, které by nám ukázaly nějakou zásadní výhodu oproti stávající generaci. Proto se nám tak líbí ukázka z PS5 verze nejnovějšího ročníku basketbalové série NBA 2K. A to v redakci žádného extra fandu basketbalu nemáme. Pokud jste se právě zasnili nad tím, jak by asi takto mohl vypadat hokej, tak vězte, že EA letos raději lákají na aktualizaci sestav NHL 94 (viz náš článek).