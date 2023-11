Kolik bude stát GTA 6? Vydavatel hrozí, že jsou dnes hry velmi, velmi levné

Až s příchodem poslední generace konzolí došlo k prolomení dlouho respektované cenovky 60 dolarů za novou hru (zhruba 1 400 Kč) a tak většinu nových blocbkusterů v obchodě koupíte přibližně o dvě až tři stovky dráže. Není to překvapivé, ostatně zdražuje vše, samotné hry jsou z hlediska nákladů na vývoj stále náročnější.

Uniklé záběry z připravovaného Grand Theft Auto VI.

Nově nastavená cenová hladina funguje teprve pár let, už se ovšem objevují hlasy, že by se systém naceňování měl změnit ještě radikálněji. U nových her to totiž funguje podobně jako v kině, kde dnes zaplatíte stejně za 206 minut trvající opus Zabijáci rozkvetlého měsíce i bezduché Marvels o přibližně poloviční stopáži. Od vývojářů se tak občas objevují hlasy, že je na čase toto zavedené dogma změnit a že by hry měly mít individuální hodnotu podle toho, kolik toho nabízejí a jak dlouho hráče budou bavit.

Naposledy toto téma otevřel v rozhovoru s akcionáři ředitel společnosti Take Two Strauss Zelnick. „Pokud jde o stanovení ceny jakéhokoli zábavního produktu, tak algoritmus je v podstatě hodnota očekávaného využití zábavy.“ To podle něj znamená, že „hodnota za hodinu krát počet očekávaných hodin plus koncová hodnota, kterou zákazník vnímá v rámci vlastnictví, pokud je titul skutečně vlastněn, nikoli například pronajat nebo předplacen.“

Grand Theft Auto V je jednou z nejprodávanějších her všech dob.

Zní to trochu nesrozumitelně, každopádně Zelnick tím v podstatě tvrdí, že lze všechna zábavní média porovnávat nejen podle celkové kvality, ale i v rámci množství poskytnutého zážitku . V této oblasti pak videohry patří na samotnou špičku, protože navzdory vyšší pořizovací ceně (oproti třeba filmům nebo knihám) dokážou kupující bavit mnohem déle.

Opětované rozvíření této diskuse je zajímavé obzvláště v kontextu toho, že právě pod hlavičkou Take Two vyjde i nejočekávanější hra současnosti (a klidně bych se nebál i spojení „všech dob“) Grand Theft Auto 6. Předchozí díl má z hlediska výše řečeného patrně nejlepší poměr výkon/cena vůbec, prodával se totiž za běžnou cenu a lidé ho stále hrají i po deseti letech od vydání. Take Two bylo vůbec první vydavatelství, které se zvýšením cen na nové generaci hardwaru začalo.

Máme se tedy obávat toho, že Grand Theft Auto 6 bude ještě o něco dražší, než je novým zvykem? Vyloučit se to rozhodně nedá, byť samozřejmě bude záležet na tom, jestli vyjde už příští rok, nebo až později. Jisté je, že jestli si vyšší cenovku někdo může dovolit, je to právě tato hra.