Chystá se třetí díl skvělého Puzzle Questu, bude free 2 play

Puzzle Quest: Challenge of the Warlords z roku 2007 je jeden z nejbizarnějších žánrových cross-overů, jaké jsme kdy na našich počítačích mohli vidět. V jádru šlo o klasické RPG, ve kterém jste se pohybovali po veliké mapě světa, sbírali zkušenosti, hledali stále lepší vybavení i nové parťáky, učili se kouzla či třeba zvelebovali své sídlo. Rozdíl oproti stovkám podobných her byl v tom, že veškerá interakce s okolím probíhala přes logickou hru typu „spoj 3“. Jakkoli uhozeně to může na papíře znít, šlo o nesmírně chytlavý nápad, který se neomrzel ani po desítkách hodin (víc viz naše dobová recenze).



Pravidla jsou jednoduchá ovšem zároveň komplexní.

O tři roky mladší pokračování (viz naše recenze) nabídlo to samé, jen v hezčí grafice, takže se koncept rychle vyčerpal. Jenže to bylo už před deseti lety, a tak nastal čas zkusit to znovu.

Největší novinkou chystané trojky má být 3D zpracování, jinak se ale autoři prý budou snažit uspokojit především staré fanoušky. Bohužel v souladu s dnešními trendy také sází na mobilní platformy a distribuční model free 2 play, což je většinou jasný recept na průšvih.

Ale nestahujme kalhoty předčasně, třeba to tentokrát vyjde. O výsledku bychom se měli přesvědčit ještě letos.