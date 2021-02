PS Plus nabídne skvělý remake Final Fantasy VII. Má to však háček

16:12

Březnová nabídka předplatného služby PlayStation Plus je mimořádně bohatá, nabídne mimo jiné skvělou střílečku Remnant: From the Ashes a především remake klasiky Final Fantasy VII. Má to však háček – tato varianta nepůjde zdarma vylepšit na next-gen verzi.