Předplatitelé PS Plus dostanou v prosinci nové Worms

Stejně jako konkurenční Xbox (viz náš článek) i PlayStation dnes odhalil své dárky pro předplatitele, v případě PlayStationu služby PS Plus. Hlavním tahákem bude nový díl série Worms, který se ovšem na rozdíl od všech předchozích dílů nebude odehrávat na tahy, ale v reálném čase. Ten pak doplní čtvrtý díl akční série Just Cause a multiplayerová střelnice Rocket Arena.