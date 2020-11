Prosincová nabídka Games with Gold zaujme málokoho

Že Microsoft pomalu nahrazuje službu Games with Gold svým Game Passem je známé už dlouho a tento měsíc je jen dalším důkazem. Hlavním tahákem prosincové nabídky je průměrná adventura Raven (naše recenze), pak už to jsou jen indie hříčky Bleed 2 a Stacking a k tomu letité Saints Row: Gat out of Hell.