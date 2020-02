Předplatitelé služby PS Plus získají v březnu dvě pěkné hry zdarma na PlayStation 4. Shadow of the Colossus je povedené oživení klasiky z éry PlayStation 2, podrobnou recenzi si přečtěte na Bonuswebu zde.

Za pozornost stojí i Sonic Forces, což je pořádně rychlá 3D hopsačka. Má sice své mezery, ale za vyzkoušení rozhodně stojí. Recenzi si přečtěte na Bonuswebu zde.

Poslední bonusem je možnost vyzkoušet trial multiplayerové akce Predator: Hunting Grounds.