PS Plus láká v únoru na kolekci Bioshocku, Sims 4 a hru pro VR

Hlavním lákadlem je BioShock: The Collection, což je sada, která obsahuje díly BioShock, BioShock 2 a BioShock Infinite. Asi je není třeba představovat, ale pokud netušíte, o co jde, odkážeme vás na naši recenze. Ve zkratce jde o retrofuturistické střílečky s filozofickým přesahem, které v remasterované podobě běží v 1080p.

Druhým kouskem je simulátor života a vztahů The Sims 4, který lze vnímat jako vstupenkou do světa simíků. Pro plnohodnotné hraní je třeba investovat do mnoha tematických rozšíření či menších DLC.

Třetím kouskem je taktická online akce Firewall Zero Hour, k jejímuž hraní je potřeba virtuální realita PlayStation VR. V předloňské recenzi jsme si stěžovali, že je problém najít další hráče, s čímž by mohlo vydání v PS Plus pomoci. Alespoň na pár dnů.

Hry budou v nabídce od 4. února do 2. března.