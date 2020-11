Podívejte se na nominace letošních herních Oscarů

Za sedm let svého trvání se Game Awards vyšvihly na zřejmě neprestižnější ocenění herního průmyslu. Letošní ročník se bohužel bude muset obejít bez živého publika, jinak se ale autor a hlavní moderátor celé akce Geoff Keighley zavázal, že by diváci měli dostat stejně kvalitní zážitek jako minule. Kromě samotného vyhlašování vítězů se čeká i mnoho nových ohlášení.

Pomůže kontroverze The Last of Us 2 k úspěchu, nebo vyhraje nějaká přístupnější hra?

Soutěžních kategorií je letos rovných třicet, od těch okrajových, jako je třeba „Hra s největším sociálním dopadem“ nebo „Nejlepší podpora komunity“, až po nejprestižnější titul „Hra roku“.

A které tituly se o něj poperou? Výběr je vskutku široký. Na jedné straně pohodová rodinná zábava Animal Crossing (naše recenze), na druhé pak brutální kousky jako Doom: Eternal (naše recenze) nebo The Last of Us 2 (naše recenze). Šestici pak doplňuje remake kultovního JRPG Final Fantasy VII, samurajský openworld Ghost of Tsushima (naše recenze) a v neposlední řadě i nezávislý hit Hades. Mimochodem jen dvě hry, tedy pouhá třetina, vyšly na PC, tři jsou pak exkluzivitami konzole PlayStation. Na nominace ve zbylých kategoriích se můžete podívat na oficiálních stránkách.

Kdo vyhraje, se dozvíme v pátek 11. prosince v jednu hodinu po půlnoci.