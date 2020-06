Pac-Man oslavil čtyřicátiny. Deset věcí, které jste o něm nejspíše nevěděli

Jeden z nejikoničtějších hrdinů počítačových her nedávno oslavil kulaté výročí. Na to, že toto vykouslé žluté kolečko výrazně ovlivnilo celou herní scénu, toho o něm dnešní mládež moc neví. My to chceme změnit.