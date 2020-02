Jak to vypadá, když se zkombinuje XCOM s Dark Souls? Jako Othercide

Přirovnání z titulku nepochází z mé hlavy, ale z dva roky starého preview Benjamina Jakobse z německého Eurogameru. A nutno říct, že alespoň na první pohled sedí. Zatímco z XCOMu si Othercide bere samotnou náplň, tedy tahové souboje specializovaného komanda v týlu nepřítele, v Dark Souls se inspirovala grafickou stylizací, vysokou obtížností a unikátními bossy.

Ve hře budete ovládat takzvané Dcery (Daughters), duchy největších bojovníků v historii lidstva, přičemž bude jen na vás, jakým způsobem si je vytrénujete. Othercide bude mít i silnou dějovou zápletku s množstvím rozhodnutí, která ovlivní i náročnost nadcházejících soubojů.

Od oznámení bylo kolem hry dlouho ticho, tomu je však konec. Ke zhlédnutí jsou nové obrázky a první trailer. A co je nejlepší, hra by měla vyjít již během nadcházejícího léta nejen na PC, ale i na PS4 a Xbox One.