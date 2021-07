Překvapivě vyšel nový díl XCOMu, fanouškům série se ovšem líbit nebude

XCOM je kultovní série tahových strategií, jejíž kořeny sahají až do roku 1994. Zatím poslední díl Chimera Squad vyšel v roce 2020 (naše recenze), a i když se notně odchýlil od původního konceptu, stále nabízel to zásadní, co dělá XCOM XCOMem. Tedy především náročné a komplexní taktické šachy proti nepřátelské přesile.



Bohužel to v poněkud překvapivě vydané hře XCOM Legends neplatí. Na první pohled jde totiž o klasický mobilní titul v podobě, pro jakou nemáme na našich stránkách příliš pochopení. Silně stylizovaná grafika, rychlé partie, které půjdou dohrát během pár minut, velmi omezené množství dostupných voleb a monetizace pomocí kosmetických doplňků nejsou vlastnosti, které bychom u této značky dokázali ocenit.

Není těžké nahlédnout proč vydavatelství 2K tuto hru nijak dopředu nepoutalo, muselo jim být totiž jasné, že jim to fanoušci původní klasiky omlátí o hlavu.

Hra zatím vyšla teprve v tzv. soft launch, tedy jen v několika málo regionech světa, kde bude probíhat poslední série testování jejích mechanik.

Nemohli jsme si ji tedy vyzkoušet na vlastní kůži, podle desetiminutové ukázky na to však ani nemáme chuť. Obzvláště s přihlédnutím k faktu, že na mobilních zařízení jsou už v tuto chvíli dostupné povedené porty posledních dvou „velikých“ dílů, není tak důvod, dělat kompromisy.