Lords of the Fallen se vrací z vývojářského pekla, vyjdou již v říjnu

Takřka deset let od svého oznámení se dočkáme pokračování povedené soulsovky Lords of the Fallen.Na předvedených ukázkách ovšem není obtížný vývoj vidět, minimálně co se grafiky týče, jde o první ligu.