Unreal ukázal budoucnost počítačové grafiky, hry jsou však ještě daleko

Díky technologickému pokroku vypadají hry rok od roku lépe a lépe, stále však máme pocit, že poslední generace konzolí stále neukázala vše, co umí. Hodně si proto slibujeme od her postavených na nové generaci Unreal Enginu 5, který je již vývojářům nějaký ten pátek k dispozici.

The Matrix Awakens je spíše interaktivní reklamou, ne hrou.

Jenže vývoj softwaru je během na dlouhou trať a tak jsme si novou verzi enginu mohli na vlastní kůži zatím vyzkoušet jen v online střílečce Fortnite, což po pravdě není zrovna ta nejlepší hra na kochání se. Skvěle vypadající Matrix Awakenes pak byla spíše jen interaktivní reklama na film Matrix Resurrections (viz náš článek).

Na aktuálně probíhající konferenci Games Developers (GDC) už ovšem Epic představil několik vznikajících projektů, kterých bychom se mohli dočkat v dohledné době. Jestli však nějaký z nich stihne ještě letos, budeme spíše překvapení.

Vývojáři pokračování zajímavého Senua’s Saga: Hellblade (naše recenze) představili zhruba minutový filmeček zabírající detaily tváře hlavní hrdinky, ve kterém můžeme vidět vskutku propracované emoce i působivé dynamické nasvětlení. Stále je poznat, že to není skutečná herečka, ale už se tomu bodu pomalu blížíme. Bohužel, co se data vydání týče, nejsme o nic chytřejší než před čtyřmi roky, kdy byla hra poprvé oznámena.

To samé lze říct o Infinitesimals, survival hře z mikrosvěta, ve kterém se snažíte přežít mezi hmyzem. Hra vypadá skvěle a v obchodě Epic Store u ní svítí informace „coming soon,“ kromě krásné grafiky však vůbec nevíme, co očekávat.

Restart značky Lords of the Fallen si prošel tzv. vývojářským peklem a měli jsme za to, že ho nikdy neuvidíme, takže informace o pokračujícím vývoji je rozhodně pozitivní. Předvedená ukázka však dává najevo, že to ještě nějaký ten pátek bude trvat.

Video ukazující, že je Unreal Engine vhodný i na závodní simulátory a veliké otevřené světy, pak ani nebylo z nějaké konkrétní hry jako spíše jen reklamy na elektrické automobily značky Rivian.

Z dalších vznikajících her na Unreal Enginu 5 bychom asi měli zmínit S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Days Before, The Day Before, Zaklínače nebo Squirrel with a Gun.