Vývojáři Lords of the Fallen 2 neodvádí dobrou práci a budou nahrazeni

Lord of the Fallen z roku 2014 byl solidním akčním RPG ve stylu Dark Souls (viz naši recenzi). Začít okamžitě připravovat pokračování tak byl od polského vydavatelství City Interactive poměrně logický krok, dnes toho však již možná lituje.



Lords of the Fallen byl fajn. Ale ne zas tak fajn, abychom se bez jeho pokračování neobešli.

Podle prvních plánů měla totiž hra být hotová již v roce 2017, k tomu však očividně nedošlo. Původní autoři z Deck 13 totiž dali po čase přednost vlastní značce The Surge.

O Lords of the Fallen 2 pak nebylo dlouho slyšet, až loni se objevila informace, že se o zbylý vývoj postarají Defiant Studios. Malý tým složený z lidí, kteří pracovali na značkách jako Just Cause 3, Call of Duty: Advanced Warfare, Far Cry 5, Devil May Cry (DmC), ovšem dosud žádnou vlastní hru nevydal. A nejspíše jen tak ještě nevydá, protože City Interactive nyní spolupráci zase ukončili.

Hráči nemusí smutnit, již brzy totiž dostanou The Surge 2 od původních autorů „lordů.“

Důvod rozchodu je podle tiskového sdělení jednoduchý: dosud odvedená práce prý nemá dostatečnou kvalitu. Defiant Games s tímto nařčením sice „kategoricky nesouhlasí,“ jak řekli magazínu Eurogamer, ovšem kvůli stále platným smluvním podmínkám celou situaci blíže komentovat nechtěli.

City Interactive nyní hru plánují dodělat s využitím vlastních zdrojů, ovšem otázkou je, jestli to ještě někoho vůbec zajímá. Přeci jen v posledních letech vyšlo tolik lepších či horších klonů Dark Souls, že už se hlad po podobných hrách podařilo utišit.