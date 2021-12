Co je skutečné? Matrix Awakens ukazuje, jak budou vypadat hry nové generace

K odemčení dema došlo v rámci předávání herních Oscarů. Matrix Awakens bohužel není připravovaná hra, ale pouze demo, které demonstruje možnosti Unreal Enginu 5 na nových konzolích. Přesto stojí za to si ho vyzkoušet, pokud máte některou ze zmíněných mašin.

V úvodu sledujeme scény z prvního filmu, v němž se Morpheus ptá, co je vlastně skutečné. Do obrazu vstupuje Keanu Reeves, který přímo promlouvá k divákům a připomíná, jak moc se za dvacet let v oblasti technologií změnilo. „V průmyslu, kde se herci snaží zůstat věčně mladí, jsme se zajímali o digitální tváře, které by se mohly stát nesmrtelnými,“ říká.

Následuje scéna, v níž Neo a Trinity unikají v autě před dotírajícími agenty. Kdo se nedívá pořádně, mohl by mít pocit, že stále sleduje film. Ano, stále ještě lze rozlišit, co je filmeček a co už hra, vypadá to ovšem velmi dobře. Po dialogu následuje interaktivní část, v níž střílíme pronásledovatelům po pneumatikách a následně i po vrtulníku. Akční jízdu zakončí výstřel s efektem bullet time.

„Mnoho akčních scén v ukázce vzniklo tak, že členové štábu jezdili auty po městě, aby zachytili působivé záběry. Tým byl schopen využít simulovaný svět k tvorbě filmového obsahu, podobně jako když tvůrci hraných filmů prozkoumávají město a hledají nejlepší ulice pro vyprávění příběhu – ale bez fyzických omezení reálného světa,“ vysvětlují tvůrci dema.

Druhou částí dema je vlastní město, v němž se můžeme volně procházet. Zahrnuje sedm tisíc budov, 45 073 zaparkovaných aut (z toho 38 146 je pojízdných), přes 260 kilometrů silnic a 27 848 sloupů osvětlení. Až Unreal Engine 5 vyjde, celé město a v něm použité technologie budou vývojářům dostupné (bez Matrix části).

„The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience nabízí pohled na to, jak by tyto světy mohly vypadat. Mohly by být vysoce stylizované jako prostředí ve hře Fortnite – nebo by mohly vypadat téměř stejně reálně jako fyzický svět,“ uzavírají tvůrci.

Co se Matrixu týče, nejblíž je nový film Matrix Resurrections, jenž bude mít v kinech premiéru 23. prosince. Vrátí se Keanu Reeves jako Neo a Carrie-Anne Moss coby Trinity. Chybět naopak budou Laurence Fishburne i Hugo Weaving (Agent Smith). Snímek režíruje Lana Wachowská.