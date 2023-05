Kdyby Disney dělal brutální střílečku, vypadala by jako Mouse

Díky nastupujícím novým technologiím, jako je Unrel Engine 5 nebo umělá inteligence, bude již brzy možné, aby i menší nezávislá studia mohla vytvářet graficky nádherné hry, které budou schopné konkurovat i AAA produkci (viz například nedávná ukázka z Unrecord). Do té doby se však musí uchylovat k výrazné stylizaci.

Navzdory roztomilé stylizaci je hra poměrně krvavá, dokonce je možné nepřátelům ustřelit hlavu.

Vývojáři z neznámého studia Fumi Games si toho jsou moc dobře vědomi. Proto grafiku své chystané střílečky, která je stále teprve v rané fázi vývoje, vytvářejí ve stylu animovaných seriálů připomínajících tvorbu společnosti Disney první poloviny minulého století. Ovšem jen po vizuální stránce, atmosféra hry má jinak být daleko zlověstnější. A také krvavější, v krátkém traileru můžeme vidět například i několik dekapitací.

O Mouse toho zatím není známého příliš, jen že půjde o víceméně klasickou FPS zasazenou do noirového světa plného tajemných týpků v baloňácích, cedících přes doutníky drsné hlášky a poslouchajících jazz.

Jisté je, že na vydání si ještě nějaký ten pátek budeme muset počkat, i v reklamním traileru můžeme vidět, že jde zatím spíš jen o koncept a z levelů není hotového zatím vůbec nic. I tak se vývojářům podařilo zaujmout a pokud vše půjde podle plánu, mohlo by jít o podobný hit, jakým byl například pět let starý Cuphead (viz naše recenze).