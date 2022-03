Podívejte se na budoucnost herní grafiky, lidé i zvířata se blíží realitě

Nové konzole už jsou tady s námi rok a půl, ale navzdory slibům se žádná revoluce nestala. Je to způsobeno tím, že většina her vychází stále ještě i na minulou generaci, a tak jen málokdy mohou vývojáři naplno využít všech jejich předností. To se ovšem do budoucna změní…

Neradujte se předčasně, takovouto grafiku hry jen tak mít nebudou.

Jakou krásu jsou dnes schopné počítače vytvořit, ukazuje nové video od autorů enginu Unity, které si v ničem nezadá se slavnějším konkurentem v podobě Unreal Engine 5. V krátkém filmečku Enemies můžeme vidět až fotorealistickou scénu, soustřeďující se především na zobrazení lidské tváře a mimiky. Vypadá to samozřejmě parádně, ovšem nutno říct, že video bylo vytvořeno v „laboratorních“ podmínkách, takže použití takto kvalitní grafiky je jen hudbou vzdálené budoucnosti. Za aktuální technologickou špičku, kterou si skutečně můžete „zahrát“, se dá považovat technologické demo Matrix Awakens (viz náš článek).

Mnohem blíže je technologie ZooBuilder od Ubisoftu, jejímž účelem je co nejrealističtější rozpohybování zvířat. Na ně z pochopitelných důvodů nelze použít klasický motion capture, a tak autoři využívají kombinaci filmových záběrů skutečných zvířat a principu strojového učení. Vzhledem k tomu, jak velikou roli hraje fauna v sériích jako Far Cry nebo Assassin’s Creed by jim to do budoucna mohlo ušetřit spoustu práce.