Dělat motion capture do her je daleko těžší, než byste si mysleli

Minulý týden obletěly herní svět legrační záběry z motion capturingu pro úspěšného Monster Huntera. Zatímco ve hře jde ze všech jeho nestvůr hrůza, při natáčení panovala na place spíše odlehčená atmosféra. Při sledování toho, jak dospělý muž v černých elastický šponovkách mlátí berlemi do plastové lahve zavěšené na kovovém postroji, se lze jen těžko ubránit úsměvu, ve skutečnosti ovšem celý proces k smíchu rozhodně není. O strastech videoherního „MoCapu“ se pro server VG 24/7 rozhovořil zkušený kaskadér Richard Dorton, jehož práci můžete znát z titulů jako X-Com 2, The Division, Star Wars: The Force Unleashed 2, God of War nebo Silent Hill: Homecoming.

Zatímco jména herců, které herním postavám propůjčili hlas a mimiku, jsou mezi fanoušky slavná, Dortonovo jméno zná jen málokdo. Jeho výkon je přitom pro výsledek hry možná o dost důležitější, protože právě on má na svědomí veškerou akci. Aby se například vaše postava po stisknutí tlačítka skrčila a pohybovala se ve dřepu, stojí za tím spousta potu a bolesti. Herci v nepohodlných pozicích musí často strávit dlouhou dobu, než je „režisér“ s výsledkem konečně spokojený.

Nahrané pohyby je potřeba převést na 3D modely.

Z podstaty videoherního média naštěstí nemusí nikdo během natáčení absolvovat životu nebezpečné scény, jak tomu je v některých filmech, to však neznamená, že by se neobjevovala zranění. „Dostal jsem pěstí do obličeje a zlomili mi nos,“ vypráví třeba Dorton o nesnázích, které ho potkaly během přípravy hry Uncharted: Golden Abyss. Zatímco hvězdný Nolan North obstaral všechny „charakterové“ scény hlavního hrdiny Nathana Drakea, za což je fanoušky vynášen do nebes, na Dortona zbyla ta „špinavá“ práce. Celé dny s sebou házel po žíněnkách ve snaze udělat co nejrealističtější pády a nejefektivnější skoky. „Pořád je to herectví. Nejenže musím udělat správný pohyb, ale musím ho udělat jako Nathan Drake. Nelezu prostě přes plot, lezu přes plot jako Nathan Drake,“ naznačil, že k této práci potřebuje i jistý herecký talent.

Své o této problematice vědí i v českém studiu Warhorse, když se pro Kingdom Come: Deliverance snažili vytvořit co nejrealističtější souboje. Nemohli však prostě jen najmout dva historické šermíře a nechat je ve studiu bojovat, bylo potřeba všechny pohyby přizpůsobit potřebám hry. Ve Warhorse s tím počítali od počátku vývoje a výsledek se povedl, ne každý ovšem věnuje této činnosti stejnou pozornost. Tvůrci her mají často o motion capturingu zkreslené představy, například co se týče finančních požadavků.

Vybudovat a především vybavit samotné MoCap studio není zrovna levná záležitost, ani jeho následný provoz však není zadarmo. Režisér si například objedná houpání na provaze, jenže to zabere spoustu práce. „Musíte mít koordinátora, musíte mít lidi, kteří postaví potřebnou konstrukci, a někoho, kdo bude tahat za lana a tak dále. Dorton si říká o tisíc dolarů na den (cca 23 000 Kč), problémem však je vysoké zdravotní pojištění, které musí platit, a pro méně známé kaskadéry i shánění zakázek. Zatímco ve filmech jsou kaskadéři často placeni podle náročnosti požadovaných výkonů, ve hrách se využívá paušál.

Co „pohybové herce“ trápí ještě více, je, že se jim za jejich práci nedostane žádného uznání. Zkušená kaskadérka Marta Sveteková proto vyjádřila přání, aby jméno herce, který postavě předal pohyby, bylo v titulcích uvedeno hned vedle toho, kdo jí dal svůj hlas. „Souboje a pohyby vypráví svůj vlastní příběh. Když například Spider-man dostane ránu, která ho odhodí přes celou místnost, musí být patrné, jak ho vstávání bolí. To je vyprávění příběhu, které se odehrává beze slov,“ souhlasí s ní i další profesionál Noshir Dalal.

Na tom něco bude, že? Až tedy v nějaké hře zažijete nějakou pořádnou akční scénu, věnujte myšlenku všem těm dobrým ženám a mužům, kteří pro naši zábavu chodí domů z práce pokrytí modřinami.