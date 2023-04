Tato chystaná střílečka vypadá tak realisticky, až to není příjemné

Počítačová grafika udělala v posledních dvou dekádách obrovský skok a mnohé dnešní hry vypadají opravdu fantasticky (podívejte se například na nový datadisk k Horizon Forbidden West). K tomu, abychom je mohli označit za fotorealistické, však zbývá ještě dlouhá cesta. Anebo ne?

Vývojáři si pomohli tím, že nepřátelům „rozkostičkovali“ obličeje, mnozí tak nevěří, že video pochází opravdu ze hry.

Před dvěma roky svět obletělo video z motorkové simulace Ride 4, které si mnozí lidé spletli se skutečnými záběry z ilegálních pouličních závodů. Dnes se situace opakuje, jen jde tentokrát o střílečku Unrecord. Její vydání je sice zatím v nedohlednu, stačila však dvouminutová ukázka a hrstka obrázků, aby si celý herní svět sedl na zadek.

Vlastně se ani nejde divit tomu, že se mnozí domnívají, že jde ze strany neznámého studia DRAMA jen o podvrh, počítačově upravený filmový záběr skutečného videa. Ale ne, vývojáři se zapřisáhli, že jde o ukázku z aktuálního prototypu.

Dechberoucího výsledku dosáhli za použití stejných principů, jako tomu bylo v případě Ride. Místo klasické herní perspektivy „z pohledu vlastních očí“ zavěsili kameru o něco níž, takže představená ukázka připomíná záběry z tzv. body cam, jakou používají třeba zasahující policisté. Výsledkem je úmyslně roztřesený efekt, který vám nedovolí příliš zkoumat detaily. Druhým podstatným důvodem, proč hra působí tak realisticky, je fantasticky udělané nasvícení. Vše dohromady vytváří dojem, kterému Francouzi říkají Trompe l’oeil, tedy iluzivní obraz dokonale zprostředkovávající dojem třírozměrného objektu nebo prostoru. Na rozdíl od Ride si navíc autoři tentokrát dali práci i s animacemi rukou hlavního hrdiny, míření a přebíjení pistole vypadá opravdu skvěle.

Unrecord však nemá být jen předváděčkou moderních enginů, ale především hrou. Vývojáři, které mimochodem vede populární francouzský raper Foda C (a není to žádné béčko, například jeho track Dom Pérignon má na YouTubu přes 10 milionů zhlédnutí), slibují filmový příběh a hratelnost, kombinující nezávislé hity Firewatch a Ready or Not. To naznačuje, že samotná střelba bude spíše sporadická a hráč si bude muset dávat sakra pozor, protože i jediný zásah může být smrtelný.

Bohužel, na výsledek si ještě nějaký ten pátek budeme muset počkat, DRAMA aktuálně teprve hledají distributora a jsou si jistí, že Unrecord letos určitě nevyjde. Každopádně na to, že jde o prvotinu neznámého nezávislého studia, se jim už podařilo vyvolat pořádné vlny.