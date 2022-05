Fanoušek předělává Need for Speed Underground 2 do moderní grafiky

Závodní specialisté sice tvrdí, že nejlepším dílem série Need for Speed je Porshe Unleashed, když se však zeptáte „obyčejných“ hráčů, nejspíše se dočkáte jiné odpovědi. Dvoudílná série Underground z let 2003 a 2004 je jedním z vrcholů arkádového závodění na počítačích, a i když se o to v Electronic Arts moc snaží (viz zatím poslední díl série Heat), jejich kouzlo už se jim nepodařilo zopakovat.

Díky Unreal Enginu 4 hra vypadá opět skvěle.

A jelikož slavné vydavatelství neuvažuje ani o tom, že by tyto staré díly zrestaurovalo do moderní podoby, rozhodl se fanoušek Ivan Novožilov, že se pokusí obnovit jejich slávu na vlastní triko. Druhý díl tak postupně převádí do Unreal Enginu čtvrté verze, což, jak se můžete přesvědčit z přiloženého videa, vypadá fantasticky. Nebojí se drobných změn, jinak ale k originálu přistupuje s velikou úctou. Jako největší problém se mu jeví zpracování jízdního modelu a přiznává, že v této oblasti ho čeká ještě hodně nastavování a úprav. Jinak však vše vypadá už ve značně pokročilém stadiu vývoje a pokud mu do jeho snahy nehodí právní zastoupení Electronic Arts vidle (což je bohužel velice pravděpodobné), mohli bychom se hotové verze dočkat v dohledné době.

Ale i kdyby se tak stalo, jeho snaha nevyjde vniveč. Jednak se může při hledání práce opřít o pěkné portfolio, jednak z množství kladných reakcí EA alespoň uvidí, že by o něco takového mohl být mezi hráči obrovský zájem.