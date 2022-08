Krásná hra o veverce s pistolí nadchla internet, a to ještě ani nevyšla

Nezávislého vývojáře Daniela DeEntremonta rozhodně nemůžeme nařknout z toho, že by s hráči nejednal na férovku. Jeho chystaná hra Squirrel with a Gun totiž nabízí přesně to, co název slibuje – budeme v ní hrát za ozbrojenou veverku.

Jde o další příspěvek bizarních sandboxových her, které jsou postaveny na hrátkách s úmyslně nerealisticky naprogramovaným fyzikálním modelem. Podobně jako například bizarní Goat Simulator (viz náš článek) bude oblíbená především u streamerů, kterým nabídne dostatek bláznivých situací k pobavení jejich diváků.

Pro malého hlodavce má zpětný ráz reálně vypadajících palných zbraní nepříjemné následky, a tak každý výstřel udělá pořádnou paseku na obou koncích hlavně.

Co je na hře kromě její originální premisy obzvláště zajímavé, je, že vzniká na moderním Unreal Enginu páté generace, díky čemuž nabídne parádní grafiku.

Kromě traileru a hrstky obrázků toho o hře zatím nic konkrétního nevíme, a to ani přibližné datum vydání. I to málo však už stačilo k tomu, aby se její sláva začala rychle šířit internetem.