Úspěšný Remnant: From the Ashes dostane ještě letos prequel

Autoři loňského Remnant: From the Ashes se nedávno pochlubili 1,6 miliony prodaných kopií, což je s přihlédnutím k velmi omezenému budgetu, jaký na výrobu měli, obrovský úspěch. Další statisíce hráčů si pak hru vyzvedli zdarma díky nabídce obchodu Epic Store, a tak je pro chystaný prequel dostatečně široké publikum.



Otázkou je, jestli se jim Chronos: Before the Ashes trefí do vkusu. Půjde totiž o úplně jiný žánr. Takzvaných „soulsovek“ se navíc v posledních letech objevilo tolik, že už se jich spousta lidí přejedla.

Nejoriginálnějším prvkem má být stárnutí hlavní postavy. Pokaždé, když zemřete, zestárnete o rok. Hru tak budete začínat coby rychlý a pružný mladík, končit pak jako pomalý stařec, který sází na moudrost a využívání stále silnějších kouzel.

Hra by měla vyjít již 1. prosince na PC, Xbox One, Nintendo Switch a PlayStation 4.