Češi pracují na hrách ve stylu Dark Souls i Destiny

Rok 2018 byl pro český herní průmysl mimořádně úspěšný, ostatně historické RPG Kingdom Come, prestižními cenami ověnčený Chuchel nebo nejlepší hru pro virtuální realitu Beat Saber už nemohli loni ignorovat ani lidé, kteří nikdy žádnou počítačovou hru nehráli. Nejde přitom o žádnou šťastnou shodu okolností, podhoubí je tu zdravé, a na spoustu zajímavých her se proto můžeme těšit i v budoucnosti. A to jak od velikých studií, tak i od těch menších.



Ta bylya na GamesComu prezentována na speciálním českém stánku, jehož organizaci zaštítily organizace Asociace českých herních vývojářů (GDACZ) a agentura Czech Invest. Nabídka prezentovaných titulů byla poměrně pestrá. Od společnosti CGE, která se zabývá digitálními adaptacemi deskových her, přes Charles Games chystajících historickou hru Svoboda 1945 až po nadšené studenty Karlovy univerzity pracující na robotické řežbě Sillicomrades. O všech těchto hrách si ještě brzy napíšeme, nejprve se ale musíme podívat na dva nejambicióznější tituly.

Pro jejich představení si pomůžu dvěma značně zjednodušujícími přirovnáními, za která mě asi jejich autoři nebudou mít příliš v lásce. Pro hrubou představu jsou však poměrně přesná.

TauCeti bude českou Destiny

Brněnské studio Bad Fly má zatím na kontě dva díly zombie střílečky Dead Effect. Ta vyšla původně na mobily, uznání se jí ale později dostalo i od náročnějšího publika na PC. Jejich chystaná novinka TauCeti Unknow Origins je pak pro mladé studio pokusem o přestup do vyšší ligy. Stručně řečeno půjde o střílečku v otevřeném světě, s velikým důrazem na kooperativní multiplayer, má ovšem potenciál zaujmout i zapřisáhlé vlky samotáře. Nabízí totiž silnou dějovou linku, která je navíc sympaticky propojená s událostmi z Dead Effect.

TauCeti jsem si mohl zhruba na čtvrt hodiny osahat na vlastní ruce a trochu jsem se pak zastyděl, že jsem o ní do té doby ještě neslyšel. Grafika na Unreal Enginu 4 vypadá skvěle, design nepřátel perfektní a kromě adrenalinové akce je zábavný už jen samotný průzkum cizí planety. Uvidíme, jak to bude vypadat v pozdějších fázích, ale minimálně úvodní koridorový začátek byl parádní.



TauCeti se chystá na všechny veliké platformy dneška, zvažuje se dokonce i virtuální realita, ovšem to v tuto chvíli není prioritou. BadFly čeká ještě spousta práce, ale celkově už teď mohu říct, že je to hra, kterou si jednou opravdu chci zahrát.

Lost Hero bude český Dark Souls

Jestli bylo první přirovnání trochu nefér, tady už vyloženě balancuji na okraji propasti. Pavel Jiří Strnad, který za celým konceptem Lost Hero stojí, sice přiznává, že Dark Souls miluje a jsou mu hlavním zdrojem inspirace, se svojí hrou se však snaží přinést trochu jiný zážitek. Náročné souboje mají být jen jednou z mnoha důležitých stránek, neméně veliký důraz má být kladen na příběh a politikaření mezi několika znepřátelenými frakcemi.

Lost Hero loni uspěl na platformě Startovač, ovšem vybraná částka 100 000 je z hlediska celkového nákladů na vývoj spíše jen plácnutím do vody. Prezentovaná ukázka byla v dost syrovém stavu a rozhodně autory nikdo nemůže podezírat z toho, že jde o vykalkulovaný projekt. Naopak, vše působí jako ryze osobité dílo, které se neohlíží napravo ani nalevo. Díky tomu má své nezpochybnitelné kouzlo i navzdory ne úplně dokonalé grafice a poněkud složitějšímu uživatelskému rozhraní. Do konce vývoje stále zbývá spousta času na vyšperkování, důležité v tuto chvíli je, že je jádro zdravé. Nezbytná hláška You Died je navíc provedena dokonale už teď, což je pro hru tohoto žánru naprosto zásadním faktorem úspěchu.

Ano, je docela pravděpodobné, že ani z jedné z výše zmíněných her nebude globální hit, ale i řádově menší prodeje by se tvůrcům určitě vyplatily. Obě vypadají moc dobře, a přestože nijak neskrývají inspiraci ve svých slavnějších vzorech, nespokojí se s pouhým kopírováním a přidávají i vlastní zajímavé nápady. Nezbývá tedy, než držet jejich autorům palce.