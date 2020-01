Autoři skvělého Hellblade oznámili psychologický horor Project: Mara

Od té doby, co vývojářské studio Ninja Theory koupil Microsoft, mají talentovaní Britové spoustu práce. Zatímco oznámení multiplayerové akce Bleeding Edge nechalo většinu fanoušků chladných, chystané pokračování Hellblade vypadá tak skvěle, že z něj bude jedna z hlavních launchových her nového Xboxu. Ani to však není z jejich strany vše, a tak se můžeme těšit na další hru, kterou bude čerstvě oznámený Project: Mara.



Z čtyřicetisekundového teaseru toho moc zjistit nejde, ovšem podle tiskového prohlášení se autoři pokusí navodit hrozivé myšlenky, co nejrealističtěji to bude možné. Má jít o experimentální titul, který chce zkoumat nové metody vyprávění příběhu. Datum vydání bohužel neznáme ani přibližně, stejně jako fakt, jestli se hra podívá i na jinou platformu než Xbox.