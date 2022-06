Jeho nos vypadá jako penis. Fanouškům se nelíbí nová podoba Monkey Islandu

Že se nový díl nebude některým konzervativním fanouškům líbit, bylo jasné už po jeho oznámení. Z několika málo zveřejněných screenshotů bylo patrné, že autoři opustili svoji ikonickou retro stylizaci a nahradili ji poněkud „artovější“ formou. Kreativní ředitel Ronu Gilbert k tomu následně vydal prohlášení, že dělá hru takovou, jakou chce dělat, nikoliv takovou, jakou po něm lidé chtějí (viz náš článek).

Grafický posun oproti prvnímu dílu (vpravo) se fanouškům nelíbí.

Ta pravá bouře se ovšem rozpoutala až včera, kdy byla konečně zveřejněna delší a mnohem detailnější ukázka z hraní. „Nejdřív jsem tu stylizaci nesnášel. Pak jsem se podíval na nový trailer a nesnáším ji ještě mnohem víc,“ praví jeden z mnoha a mnoha fanoušků, kteří na diskusních fórech vyjadřují svoji nelibost. Najdou se samozřejmě i tací, kterým grafika připadá originální a skvělá, těch je však minimum. I většina z těch pozitivněji naladěných ovšem spíše argumentuje tím, že samotná grafika není vlastně až tak důležitá a důležitá bude samotná náplň.

Kritiku ovšem najdete mnohem častěji. „Vždyť to vypadá hůř než Thimbleweed Park, a už ten byl tedy dost odporný,“ stěžuje si například s narážkou na předchozí Gilbertovu hru další špatně naladěný hráč, zatímco jiný si všiml, že nos hlavního hrdiny Gubrushe Threepwooda připomíná penis.

Docela by mě zajímalo, jak na to kouká české publikum odkojené často vizuálně velmi neortodoxními Večerníčky. Dejte nám vědět své názory do diskuse.

Co se týče samotného Return to Monkey Island, tak bychom se ho měli dočkat ještě letos na PC a Nintendu Switch.