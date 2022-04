Vrací se legendární Monkey Island, víc než 30 let od vydání prvního dílu

Adventury jsou v posledních letech bohužel upozaděné, značku Monkey Island však určitě zná téměř každý, kdo se někdy kolem videoher byť jen mihl.

První Monkey Island vyšel již v roce 1990, dodnes se na něj vzpomíná.

Dobrodružství mladého piráta Guybrushe Threepwooda v podstatě definovalo žánr (viz naše recenze remasterované verze) a začalo zlatou éru vydavatelství LucasArts, která pokračovala neméně zvučnými jmény jako Indiana Jones, Full Throttle nebo Days of Tentacle. Kromě toho se stala předobrazem u nás nesmírně populárního Tajemství oslího ostrova.

Úspěch hry vedl tvůrce k několika pokračováním, to poslední vyšlo v roce 2009 v podobě epizodických Tales of Monkey Island (naše recenze) a vzhledem k tomu, kam se od té doby herní průmysl posunu, se mělo za to, že značka už zůstane navždy u ledu.

O to nečekaněji působí zpráva, že se na Opičí ostrov vrátíme ještě letos. Na novém dílu pracuje většina původních vývojářů, včetně toho nejdůležitějšího, designéra Rona Gilberta. O vydání se postará vydavatelství Devolver Digital, a jak naznačuje kratičký teaser, i co se týče náplně půjde o návrat ke kořenům. Nic víc bohužel v tuto chvíli ještě nevíme, přesto se rázem jedná o jednu z nejočekávanějších her zbytku letošního roku.