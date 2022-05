Nedělám hru jakou chcete vy, ale jakou chci já, krotí vývojář fanoušky

Podpora fanoušků je samozřejmě pro každého vývojáře důležitá, může se ovšem také stát i nechtěnou koulí u nohy. Někteří hráči totiž mohou propadnout mylnému dojmu, jako by snad na oblíbené dílo měli nějaká práva a tak mohou autorům radit s tím, jak by s ním měli dále nakládat. Často to jsou přitom velmi konzervativní názory, podle kterých by bylo ideální do dalších dílů neměnit prakticky vůbec nic.

Polda 7 se sice hardcore fanouškům líbil, nikomu jinému však ne.

Jenže ne každý vývojář chce do nekonečna opakovat stejné postupy dokola a omezit své kreativní pnutí na pouhé odbavování fan servisu a tak jsme občas svědky poměrně emocionálních reakcí. Své o tom ví například v Bioware (kvůli konci série Mass Effect) nebo Naughty Dog (kvůli příběhu druhého The Last of Us). Brzy se k nim nejspíše připojí i Ron Gilbert, autor kultovní série Monkey Island, která se po dlouhé pauze letos vrátí novým dílem.

Jeho oznámení přineslo spoustu radosti a fanoušci se hned začali předhánět v představách, jak by asi vysněná hra měla vypadat. Odkazují se přitom samozřejmě především k prvním dílům série, která už je ovšem více než 30 let stará. Přesto by rádi pokračovali v jejich retro grafickém stylu, podle Gilberta ale jednoduše nepochopili, že tehdy to nebyla umělecká manýra, ale jednoduše nutnost. „Nechci dělat retro hru,“ píše slavný tvůrce v nejnovějším příspěvku na svém blogu s tím, že jednu takovou už má za sebou (Thimbleweed Park).

„Chci aby vzhled Return to Monkey Island byl provokativní, šokující a rozhodně ne takový, jaký ode mě každý očekává.“ A aby bylo zcela jasno, kdo bude pod výsledkem podepsaný, přidává jednoznačné vysvětlení: „Hra možná nebude vypadat tak jak chcete, ale bude vypadat přesně tak, jak chci já.“

Ve svém poněkud znechuceném příspěvku si pak stěžuje, jak je paradoxní, že producenti, kteří jeho hru financují a mohou tak potenciálně mnoho ztratit, mu dávají větší tvůrčí svobodu než údajní hardcore fanoušci.

„Return to Monkey Island bude neuvěřitelná horská dráha. Nastupte si a pobavte se, nebo jděte pryč, protože zrovna toto není ta pravá horská dráha, kterou jste chtěli,“ připomíná na závěr svého článku, že nikomu nic konkrétního neslíbil a tak nikomu nic nedluží.

Také se po těchto slovech trochu bojíte, že Guybrush Threepwood brzy dostane do hlavy golfovou holí?