Monkey Island nabídne obtížnost i pro ty, kdo mají skutečný život a děti

Letošní rok je pro příznivce adventur mimořádně silný. Sedmý Polda se sice příliš nepovedl (viz naše recenze), vynikající Syberia to ovšem víc než bohatě vynahradila (viz naše recenze). Pak nás ještě čeká minimálně ještě další Oxenfree, Tales from Borderlands a především návrat na Opičí ostrov.

Vývojáři tentokrát vsadili na komiksovou stylizaci.

První dva díly Monkey Islandu v podstatě definovaly pravidla žánru a dodnes jsou vnímány jako jakýsi etalon kvality (viz náš článek). Na chystaný Return to Monkey Island jsou tak kladeny ty největší nároky a vývojáři se budou muset pořádně ohánět, aby náročné fandy uspokojili. Jejich cílem však není udělat pouhý fan-service pro pamětníky, ale chtějí přitáhnout i nováčky. Což na rovinu není nic jednoduchého. Vzhledem k tomu, jakou technologickou magií oplývají dnešní vysokorozpočtové hity, bude náročné prosadit se se statickou 2D grafikou, pomalým tempem a nutností přemýšlet.

Jednou z největších výzev pro autory bude vhodně nastavit obtížnost. Přece jen v dnešní době už jen málokdo má náladu a čas řešit několik hodin jednu překážku. Obzvláště s přihlédnutím k faktu, že Monkey Island je v první řadě komedií a tak jsou hádanky poněkud neortodoxní a občas se úplně nepotkávají s logikou.

Hlavní designér hry Ron Gilbert si problém uvědomuje a v rozhovoru pro magazín Ars Technica naznačil, že klíčem k úspěchu bude propracovaný několikaúrovňový systém nápovědy, který bude ve smyšleném světě hry dávat smysl. „Pokud hráči nebudou mít možnost vyžádat si radu, prostě si překliknou na internet a podívají se do návodu,“ je si vědom toho, že chování hráčů se za poslední dvě dekády radikálně změnilo.

Hra dokonce bude obsahovat speciální „casual“ mód pro „lidi, pro které je to vůbec první adventura, nebo adventury dlouho nehráli, nebo už možná dokonce mají běžný život a děti,“ směje se vývojářská legenda podepsaná pod hity jako Maniac Mansion nebo naposledy Thimbleweed Park v roce 2017.

Jestli tento přístup bude skutečně fungovat, anebo hra bude jen pouhým retrem pro nostalgiky, bychom se měli přesvědčit ještě letos.