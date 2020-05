Dva díly skvělé komiksové střílečky Borderlands jsou na Epicu zadarmo

O co méně exkluzivit v poslední době digitální obchod Epic Store oznámil, o to lepší hry rozdává zadarmo. Po skvělém Grand Theft Autu 5 a strategii Civilization 5 teď přišla řada i na značku Borderlands. The Handsome Collection obsahuje kompletní druhý díl se všemi dodatečnými DLC (a že jich je) plus samostatnou předehru se vtipným názvem Pre-Sequel.

Borderlands jsou zřejmě nejslavnějšími zástupci žánru tzv. „looter shooterů“, tedy stříleček, ve kterých si svoji postavu vylepšujete pomocí sbírání stále lepších zbraní a hromadění zkušeností. Kromě dodnes pěkně komiksové grafiky se tato série vyznačuje především svojí odlehčenou prezentací a vtipnými postavami. Nejvíce z ní dostanete v případě, že se do ní pustíte až se třemi kamarády najednou.

Sehnat je by teď nemusel být větší problém, celá kolekce je totiž během následujícího týdne k dispozici v obchodu Epic Store (na této adrese) zcela zdarma, po aktivaci vám zůstane v knihovně napořád.

Po skončení akce bude The Handsome Collection nahrazena zase jiným titulem, s největší pravděpodobností půjde o survival akci Ark: Survival Evolved.