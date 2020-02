Přichází návrat hudebních her? Tvůrci Guitar Hero představili Fusera

V první dekádě tohoto tisíciletí byly hry série Guitar Hero nejdůležitější značkou v herním průmyslu. Celkem se jich prodalo 25 milionů kusů a vydavatelství Activision vydělaly přes dvě miliardy dolarů. Jenže stejně rychle jako zazářily, zase po pár letech vyhasly a bez většího přehánění už po nich dnes neštěkne ani pes.



Fuser

Čerstvě oznámený Fuser však má ambice dostat studio Harmonix opět na vrchol. Hra tentokrát nebude vyžadovat žádné plastové napodobeniny skutečných nástrojů a půjde ovládat tradičními ovladači.

Fuser by měl být daleko kreativnější, namísto mačkání tlačítek do rytmu by měl nechat hráče tvořit vlastní hudbu z předpřipravených samplů.

Hlavním pracovním nástrojem v něm budou čtyři „gramofony“, do kterých lze přetahovat podklady ze známých písniček. Těch bude v základní verzi více než stovka a každá z nich se skládá ze čtyř samostatných částí – beatů, basové linky, vokálů a hlavní melodie. Hráči budou mít naprostou svobodu, jak tyto podklady poskládají, navíc je samozřejmě bude možné i dále upravovat. Technicky vzato – více než o remixování tedy jde o tvorbu mashupů.

Hudební katalog bude obsahovat ty největší světové hity dneška i dob nedávno minulých. Zjednodušeně řečeno, nic pro „boomery“, jak už je ostatně jasné z hodně barevného traileru.

Fuser by měl vyjít na PC a aktuální i budoucí generaci konzolí od Sony a Microsoftu, a to ještě letos na podzim.