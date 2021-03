Fortnite nyní běží na Switchi lépe, obraz je méně rozmazaný

Fortnite nyní lépe využije GPU Switche. Co to pro hráče znamená? Především to, že obraz je méně rozmazaný, snímkování stabilnější a hra celkově působí plynuleji.

Fortnite se bude i nadále opírat o dynamické rozlišení, nicméně i tak by mělo být výsledně rozlišení ve výsledku vyšší. V handheldovém režimu se z 1000 x 560 zvedlo na 1170 x 660, v doku pak z 1390 x 780 na 1560 x 880. Zlepšení je tak patrné právě hlavně při hraní v handheldu.

Aktualizace také mírně zmenší velikost, kterou hra zabírá na úložišti, byť ušetřených 140 MB asi nikoho nevytrhne.