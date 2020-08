Epic rozdává dvě rychlé kooperativní akce, za týden pak Hitmana

Enter the Gungeon je svižná bullet hell střílečka, která vám nedá vydechnout. Srovnávána bývá s hitem The Binding of Isaac. V pomalém tempu se nehraje ani druhá hra zdarma, a to stylizovaná a ve všech směrech přepálená akce God’s Trigger. Ta se výrazně inspirovala u Hotline Miami.

Obě hry naleznete na Epicu zde, a to do 27. srpna:

Ve stejný den v 17:00 je vystřídají další dvě pecky. Tou první je zabiják s čárovým kódem na zátylku ve hře Hitman z roku 2016. Tu doplní taktické hry na hrdiny s tahovými souboji Shadowrun. Shadowrun Collection zahrne Shadowrun Returns, Shadowrun Dragonfall - Director Cut a Shadowrun Hong Kong - Extended Edition.