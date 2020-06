Prezentace Electronic Arts zklamala, žádné překvapení nepřišlo

Od letošní akce EA Play si hráči slibovali mnohé. Spekulovalo se o novém Battlefieldu a remasterovaném třetím díle. V úvahu připadal i nový díl Dragon Age, předělaný Anthem případně remaster trilogie Mass Effect. Jako jistotu jsme brali ukázky z různých sportovní her jako FIFA, NFL či před časem uniklé UFC. Jenže nic z toho se nestalo. Místo toho se mnoho prostoru dostalo hrám z programu EA Originals, který sdružuje počiny od menších studií. Chybět samozřejmě nemohly ani před pár dny odhalené Star Wars: Squadrons.

Všechno odstartoval trailer na nový event do multiplayerové akce Apex Legends. Ten nese název Lost Treasures a vyjde už 24. června. Přinese upravený režim Armed and Dangerous Evolved a 24 kosmetických předmětů. Vývojáři ze studia Respawn rovněž oznámili, že se hra dočká během podzimu cross-play multiplayeru, takže se do jedné bitvy budou moci vydat hráči na konzolích i PC. Odhalení se dočkala verze pro Nintendo Switch, kam Apex Legends zamíří na podzim letošního roku. V dosud neupřesněném termínu se Apex podívá i na Steam.

Překvapivě velký prostor dostala trojice her spadající pod EA Originals. První přišla na řadu novinka od Josefa Farese a studia Hazelight. Toto spojení dosud přineslo dvě kladně přijaté kooperativní počiny Brothers: A Tale of Two Sons a A Way Out. Čerstvě odhalená hra se jmenuje It Takes Two. Už podle názvu můžeme odvodit, že i v tomto případě se dočkáme kooperace dvou hráčů. Hra nás vezme do světa malé holčičky, která se musí popasovat s rozvodem svých rodičů. Ovládat budeme její dvě panenky. Fares slibuje unikátní emocionální zážitek plný představ a fantazie. It Takes Two vyjde během příštího roku.

Následoval titul Lost in Random od švédského studia Zoink. Sympaticky působící ukázka odhalila v první řadě velmi pěknou pohádkovou stylizaci. Do hry by měl být nějakým způsobem zakomponován prvek náhody. Hlavní hrdinku bude ostatně v jejím dobrodružství doprovázet hrací kostka. I v tomto případě se výsledku dočkáme až v příštím roce.



Trojici menších her uzavřela multiplayerová akce RocketArena od studia Final Strike Games. Jde o arénovou 3v3 střílečku s raketomety. Po vzoru jiných počinů z tohoto žánru dostanete možnost upravovat postavy a využívat různé speciální schopnosti. RocketArena vyjde už 14. července na PC (Steam i Origin), PS4 a Xbox One. Hned v den vydání bude hra podporovat cross-play mezi všemi platformami.

Podle očekávání došlo na ukázku z multiplayerové letecké akce Star Wars: Squadrons od studia Motive, která se svého prvního traileru dočkala před pár dny. V rámci EA Play jsme se mohli podívat na více než pětiminutový gameplay trailer. Hra nabídne singleplayerovou kampaň i 5v5 multiplayer. V obou těchto částech si zahrajeme za piloty Nové republiky i Impéria.

Klasický režim Dogfight, kde se střetnou dva týmy po pěti hráčích s cílem získat co nejvíce sestřelů, doplní o něco zajímavěji působící mód Fleet Battles. V něm se budete snažit zničit či naopak ubránit domovskou loď a její doprovodná plavidla. Celkem dostanete na výběr 8 různých lodí rozdělených do čtyř tříd. Samozřejmostí jsou vizuální úpravy pilotů i lodí. Vývojáři dále slíbili cross-play a podporu pro VR. Star Wars: Squadrons vyjdou 2. října na PC (Steam i Origin), PS4 a Xbox One. Cena byla stanovena na 40 eur.

Následovala nic neříkající ukázka z her od EA Sport. Konkrétně jsme viděli krátké prostřihy z nové FIFY a NFL. Kromě toho jsme se ale na samotné konferenci o nových ročnících nedozvěděli vůbec nic, což je přinejmenším zvláštní. Alespoň kusé informace byly zveřejněny na oficiálních stránkách EA.

Z nich se lze dočíst, že minimálně chystaná FIFA a NFL využijí možnosti nových konzolí. Výrazně by se měly zkrátit třeba nahrávací časy před zápasy. Technologie Deferred lighting se zase postará o lepší nasvícení scény a realističtější ztvárnění postav a obličejů. Využití se dočká i ovladač DualSense s haptickou odezvou. Vývojáři podle svých slov dále zapracovali na pohybu hráčů, jejich emocích a zvukové stránce celého zážitku.

FIFA 21 vyjde 6. října na PC (Steam, Origin), PS4 a Xbox One. Madden NFL 21 se na stejné platformy podívá už 28. srpna. O nové NHL, NBA a UFC nepadlo ani slovo. Jak to bude s verzemi pro nové konzole? Pokud si FIFU a NFL pořídíte ještě na PS4 nebo Xbox One, tak dostanete při přechodu na novou generaci v rámci platformy vylepšenou verzi hry zdarma, což je od EA překvapivě vstřícný krok.

Po sportovním okénku EA lehce odkryla plány do budoucna. Ani v tomto případě však nešlo o nic konkrétního. Na hrách pro nové konzole už každopádně pracují studia Criterion, Bioware, DICE a Motive. Závěr akce přinesl alespoň jedno překvapení v podobě oznámení pokračování série Skate. Dobrou zprávou je, že na hře pracuje minimálně část původních autorů. Vývoj je však ještě v rané fázi, takže si na výsledek delší čas počkáme. I proto zatím vývojáři neměli co ukázat.



Letošní EA Play Live ve výsledku zklamala. V první řadě mě překvapilo, že EA naprosto odbyla odhalení sportovních her, které v minulých letech představovaly určitou jistotu. Až na formální oznámení nového dílu Skate jsme se navíc nedočkali ničeho, co bychom mohli považovat za překvapení. Na nový Battlefield, Dragon Age, NHL či UFC si tedy budeme muset počkat. Nezávislé počiny It Takes Two a Lost in Random vypadají každopádně zajímavě a společně se Star Wars: Squadrons paradoxně patřily k tomu nejzajímavějšímu, co akce přinesla.