Popularita Apex Legends prudce klesá, Fortnite z trůnu nesesadil

Je tomu čtvrt roku, co herním světem otřásla battle royale střílečka Apex Legends. Během prvního měsíce nasbírala neuvěřitelných padesát milionů hráčů a mnozí (včetně mě) spekulovali, že se možná blíží konec nadvlády Fortnite.



Jenže dnes je situace dramaticky jiná. Zatímco popularita Fortnite je víceméně stabilní, díky povedenému navázání na aktuální filmový hit Avengers dokonce i mírně stoupající, o Apex Legends poslední dobou moc slyšet není.

Populární streameři jako Ninja nebo Dr. Disrespect, kterým Electronic Arts za propagaci zaplatili velké peníze, se po splnění smluvních podmínek rychle vrátili ke svým oblíbeným hrám a Apex Legends na streamovací platformě Twitch ztratil 75 procent diváků. Počty nových hráčů už se také nikdo nechlubí. Pokles se samozřejmě dal předpokládat, ale málokdo očekával, že bude tak rychlý. Otázka je, co s tím.

Pokles diváků Apex Legends na Twitchi je prudký.

Klíčem, jak přitáhnout lidi zpět, je samozřejmě vytváření nového obsahu. A tady autoři hry ze studia Respawn ve srovnání s Epicem jasně zaostávají. Zatímco Apex Legends za tři měsíce od vydání dostal jen jednu novou postavu, pár zbraní a kosmetických doplňků, u Fortnite platí, že prakticky kdykoliv jej zapnete, naleznete něco nového. Hráči samozřejmě tento přístup oceňují, samotní vývojáři však méně.

Důkazem popularity Apex Legends je rychlý vznik pornoparodie.

Pojem crunch (viz náš článek) sice k tvorbě her neodmyslitelně patří, ovšem pro většinu titulů jde „jen“ o několikaměsíční období před vydáním hry. Jenže nastupující trend, který nevnímá hry jako jednorázový produkt, ale dlouhodobou službu, žádnou finální uzávěrku nedovoluje. Podle článku vydaného serverem Polygon nejsou pro vývojáře Fortnite šedesátihodinové pracovní týdny žádnou výjimkou.

Studio Respawn, stojící za Apex Legends, se od podobných praktik distancuje, což je sice chvályhodné, ovšem sebelepší titul se bez nových podnětů rychle okouká. „Je to úžasná hra, ale v současném stavu nemastná neslaná,“ řekl deníku Washington Post profesionální hráč týmu NRG Coby „Dizzy“ Meadows a přiznal, že už ji nehraje tolik jako dřív. A to je člověk, který si jejím hraním vydělává peníze.

Stroj na peníze Fortnite se ještě chvíli Epicu nezasekne.

Dalším důvodem toho, proč už Apex Legend není tak „cool“, je ztráta výjimečnosti. Unikátní mechaniky jako „pingování“ nebo možnost oživit padlé spoluhráče přinesly do žánru battle royale svěží vítr a výrazným způsobem změnily dobře známou hratelnost. Netrvalo však dlouho a Fortnite je okopíroval. Možná to není úplně morální, ale rozhodně je to účinné a hráči si tyto novinky pochvalují.

Apex Legends stále patří mezi nejoblíbenější hry světa, nicméně na ty nejpopulárnější, jakými jsou League of Legends a Fortnite, výrazně ztrácí. I tak si však mohou v Electronic Arts mnout ruce. Nejen, že hra vydělává spoustu peněz, ale zlepšila jim i reputaci. Mnoho hráčů totiž vnímá Epic s jejich novým digitálním obchodem jako ještě větší zlo.

A uvidíme, co se stane, až vyjde slibovaná mobilní verze.