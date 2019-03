Nová filmová adaptace Dooma vypadá ještě hůř než ta první

Díky skvělému restartu z roku 2016 (naše recenze) a na letošek chystanému pokračování Eternal je zase značka Doom v kurzu. Tak proč ji ještě trochu nepodojit, řekli si ve studiu Universal 1440 Entertainment a na podzim letošního roku připravují filmovou adaptaci s podtitulem Annihilation.

Což o to, herečka Amy Manson je sice pěkná, ale Doom bez Doomguye?

Doom už přitom jednou zfilmován byl a nedopadlo to vůbec dobře. Snímek z roku 2005 je vyložený odpad, kterému od mizerných hodnocení nepomohli ani slavní herci Dwayne „The Rock“ Johnson či Karl Urban. Internetový magazín PrettyFamous jej dokonce označil jako 44. nejhorší filmový horor všech dob.

Rád bych tady napsal, že Annihilation už hůře dopadnout snad ani nemůže, ale po shlédnutí jeho půlminutového traileru si tím bohužel nejsem jistý. Snímek totiž na první pohled nezapře, že necílí do kin, ale rovnou do videodistribuce a působí velice levně. Navíc to vypadá, že místo ikonického Doomguye bude hlavní hrdinkou žena. Alespoň že na tu motorovou pilu tvůrci nezapomněli.