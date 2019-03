Svět Divinity již brzy obohatí tahová strategie Fallen Heroes

Pokud vám stovky hodin strávených ve dvou dílech fantastického RPG Divinity: Original Sin stále nestačily, můžete se brzy těšit na nášup. Chystaná odbočka Fallen Heroes se má soustředit více na boj a méně na svobodný průzkum velikého otevřeného světa, jinak však slibuje nabídnout vše, na co jsme od belgických Larian Studios zvyklí.

Divinity: Original Sin 2 je ejdno z nejlepších RPG posledních let.

Epickou zápletku, možnost svými rozhodnutími ovlivňovat tok příběhu, náročné taktické bitvy a ironický humor. Ve Fallen Heroes dostaneme k dispozici létající loď The Lady Vengeance, s níž budeme cestovat mezi šedesáti různými misemi podobnými například strategii XCOM. Celou kampaň si budete moci projet sólo, nebo s kamarádem v kooperativním režimu a to zřejmě ještě do konce roku na všech platformách, kde vyšla Divinity 2.