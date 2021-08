Připomínka: v pátek startuje open beta Diabla II: Resurrected

V pátek 20. srpna od 19:00 se brány pekla otevřou všem, a to přes celý víkend. Hru budete moci vyzkoušet nejenom na PC, ale také na konzolích kromě Switche (na ten hra sice vyje, ale beta se ho bohužel netýká). Pre-load už je dostupný na všech platformách. Na konzolích není v případě bety potřeba mít PS Plus respektive Xbox Live Gold.

Diablo 2: Resurrected Diablo 2: Resurrected

V betě nejsou dostupná všechna povolání (chybí asasínka a nekromant) a otestovat půjde pouze první dva akty. Na to, abyste si udělali celkem dobrou představu, jaký remaster vlastně je, to ovšem stačí bohatě. Zdá se, že průšvih ve stylu Warcraft 3: Reforged nás tentokrát nečeká. Nezapomeňte také, že stiskem tlačítka si můžete kdykoliv přepnout mezi novou a původní verzí. Na počítači to je klávesa G.

Hra vychází 23. září. Podívat se můžete také na naše první krůčky v článku Diablo 2 Resurrected je jako setkání po letech se starým kámošem.