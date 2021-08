Vyzkoušíte Diablo 2: Resurrected? Brzy začnou early access a open beta

Jako první si zahrají ti, kteří si hru předobjednají, a to od 13. srpna 19:00 do 17. srpna s pre-loadem od 11. srpna. Následovat bude od 20. do 23. open beta s pre-loadem od 18. srpna na PC a 17. srpna na konzolích.

Na palubě jsou PC, PS4, PS5, Xbox One a Xbox Series X/S. Majitelé Switche si musí počkat až na vydání hry. V případě předběžného přístupu je na Xboxu třeba mít předplatné Xbox Live Gold, ale už ne během open bety. PS Plus není vyžadován ani v jenom případě. Obě zmíněné služby však bude třeba mít aktivní až hra vyjde pro přístup k multiplayerovým funkcím.

Co se obsahu týče, hráči mohou otestovat nejenom postavy z alfa verze (amazonka, kouzelnice a barbar), ale nově i paladina a druida. Dostupné budou první dva akty včetně předělaných filmečků. Postup z early access verze se přenese do open bety, nicméně až hra 23. září vyjde, začnou všichni nanovo. Během testu je vyžadováno připojení k internetu (finální verze umožní hrát offline) a také nepůjde nahrát uloženou pozici z původní hry.

Pikantní je, že na remasteru už poslední měsíce nepracuje přímo Blizzard, ale studio Vicarious Visions, které se začátkem roku stalo z rozhodnutí Activisionu součástí Blizzardu. Studio je zodpovědné za povedené remastery Crash Bandicoot N. Sane Trilogy či Tony Hawk’s Pro Skater 1+2. Remaster měl původně na starost interní Team 1 (StarCraft II, Heroes of the Storm či WarCraft III: Reforged), který byl loni v říjnu rozpuštěn. Mnozí veteráni tak z Blizzardu odešli a založili si vlastní studia.